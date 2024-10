Manutenzioni sulla A8, chiude per due notti lo svincolo di Cavaria

I lavori di manutenzione di un cavalcavia causeranno alcune chiusure notturne sulla autostrada A8 dei Laghi Milano-Varese nei prossimi giorni. In particolare il tratto interessato è quello compreso tra Cavaria e l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico (D08) in direzione Milano.

Le chiusure sono previste tra le 21 di mercoledì 16 e le ore 5 di giovedì 17 ottobre e tra le ore 21 di venerdì 18 e le ore 5 di sabato 19 ottobre.

In questi periodi lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, quindi sia verso Milano sia Varese.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il tratto che porta verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa la società di gestione della Autostrade consiglia di percorrere i seguenti itinerari.

Per la chiusura del tratto Cavaria-allacciamento Diramazione, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, proseguire sulla SP341 seguendo le indicazioni per Gallarate e rientrare in A8 a Gallarate.

Per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Milano si può utilizzare l’uscita di Gallarate; per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Varese invece quella di Solbiate Arno.

Per la chiusura del ramo allacciamento D08, da Varese verso la A26, è consigliato anticipare l’uscita a Solbiate Arno (km 35+700 della A8), percorrere la SP26 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico allo svincolo di Besnate e proseguire infine verso la A26.