Due notti di lavori sulla A8, chiuso un tratto di autostrada e due svincoli

Sull’autostrada A8 Milano-Varese sono previsti nuovi cantieri nelle due notti di giovedì 3 e venerdì 4 aprile, con orario 21:00-5:00: per lavori di pavimentazione sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi da Varese è diretto verso Sud, verso Milano sulla stessa A8 o in direzione della Diramazione Gallarate-Gattico.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26.

Gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari: per ci è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla SS341 verso Jerago con Orago/Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate; per chi è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Jerago con Orago, SP26 in direzione Besnate, SP49 verso Arsago Seprio ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In alternativa alla chiusura delle entrate degli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria, si consiglia: verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

verso Varese: Castronno, sulla stessa A8; verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.