Maxi-scontro tra Bergamo e Capriate, lunghe code verso Milano

La mattinata di oggi – martedì 22 ottobre – è stata caratterizzata da un grosso incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Milano-Brescia all’altezza del comune di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, poco prima di arrivare a Dalmine (per chi procede da Milano). foto di repertorio

Lo scontro – al Km 165 – ha coinvolto quattro furgoni e un’autovettura: ci sono alcuni feriti (tre in codice giallo trasportati agli ospedali di Zingonia e al “Gavazzeni” di Bergamo) e le persone coinvolte sono una trentina. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari (quattro ambulanze e un’automedica) e meccanici, i Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Come prevedibile, vista l’ora e l’importanza dell’arteria, nel tratto tra Bergamo e Capriate si è formata una lunga coda in direzione Milano. La società di gestione delle autostrade segnala fino a otto chilometri di incolonnamento verso il capoluogo di regione.

Sul tratto interessato si circola ma su due delle quattro corsie. Incolonnamenti anche verso Brescia a causa dei curiosi che rallentano per vedere l’accaduto. Per questi motivi il consiglio per chi proviene da Brescia è quello di utilizzare l’autostrada Bre-Be-Mi (A35).