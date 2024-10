Mense scolastiche nuove o più grandi: approvati i progetti di cinque comuni del Varesotto

È stata pubblicata oggi la graduatoria degli interventi finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Interventi finanziati nell’ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo.

In provincia di Varese arriveranno oltre due milioni e mezzo di euro per realizzare o ampliare cinque mense. A beneficiarne sono i comuni di Marchirolo, Cazzago Brabbia, Brenta, Castiglione Olona e Besozzo.

Nel dettaglio sono stati decisi i seguenti finanziamenti:

Marchirolo: 750.000,00 Nuova costruzione

Cazzago Brabbia: 276.000,00 Ampliamento

Brenta: 223.920,00 Ampliamento

Castiglione Olona: 700.000,00 Nuova costruzione

Besozzo: 720.000,00 Ampliamento

Altri due comuni sono stati ammessi ma con riserva si tratta di Arsago Seprio che ha un progetto di ampliamento per un investimento di 525.000 euro e Caronno Pertusella che punta invece a una nuova costrizione, un progetto del valore di 1 milione e 169.000 euro.

A livello nazionale sono stati finanziati 890 interventi: la Regione con il numero più elevato di progetti finanziati è la Calabria con oltre 91,3 milioni, seguita dalla Campania con 78,2 milioni e poi da Lazio con 56,8 milioni, Lombardia con 56,3 milioni e Puglia con 55,9 milioni.

«Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, dove è fondamentale continuare a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo. Gli interventi finanziati contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all’importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo, per la prima volta, dal Ministero» ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.