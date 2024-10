Paolo Cervini torna a Varese per raccontare “Ospite in villa”

Dopo il successo delle presentazioni estive, lo scrittore Paolo Cervini torna a Varese per raccontare il suo thriller “Ospite in villa” edito da Morellini Editore. L’evento si terrà domenica 13 ottobre alle ore 17 presso il Museo Tattile Varese in via Caracciolo 46, zona Masnago.

Il romanzo, che racconta di un’antica villa sul lago di Como, scenario di un terribile delitto, sarà presentato dalla nota scrittrice di gialli Valeria Corciolani (Rizzoli) i cui romanzi sono tradotti anche in lingua inglese e commercializzati negli Stati Uniti.

Presente anche l’attrice e doppiatrice Betta Cucci (voce di Audible, piattaforma di audiolibri) che leggerà alcuni estratti, portando gli ascoltatori tra le buie e misteriose stanze della magione descritta da Paolo Cervini.

Un romanzo che racconta di segreti di famiglia inconfessabili, di una protagonista fragile ma determinata che si ritrova detective per caso, costretta a fare i conti coi fantasmi della villa che la ospita ma, soprattutto, coi propri.

Sarà possibile dialogare con l’autore e con gli altri ospiti nella splendida cornice del Museo, inserito nel Parco di Villa Baragiola, e gustarsi l’aperitivo a fine presentazione.