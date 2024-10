Parco delle Groane, la Polizia Locale scende in campo contro lo spaccio: sopresi due pusher minorenni

A soli 16 anni e già spacciatori di droga. Sono i due ragazzini sopresi nel pomeriggio di martedì 15 ottobre durante un intervento di controllo nelle aree vicino al Parco delle Groane a Seveso. Area verde che si affaccia anche sul Saronnese e su Meda. In prima linea è scesa la Polizia Locale di Seveso guidata dal comandante Roberto Curati, noto a Legnano per esser stato ex vice comandante della Polizia locale legnanese. Con gli agenti del Comando di Seveso anche quelli Meda, Limbiate e Cesano Maderno con il Gruppo Cinofili della Polizia Locale di Monza, presente con due unità cinofile.

I controlli sono stati effettuati all’interno e nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Mazzini e nei luoghi di aggregazione quali parchi e giardini che lambiscono il Parco delle Groane, sono state controllate e identificate 30 persone e sono stati sequestrati 40 grammi di sostanza stupefacente tra Marijuana e Haschisch. Nel dettaglio un minorenne, italiano, di anni 16, è stato sorpreso a Seveso con 20 dosi di haschisch pronte per essere smerciate. A fronte di ciò è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del minorenne, ossia a Cesano Maderno in cui sono state rinvenute altre dosi e altre sostanze ancora da dividere per un totale di 20 grammi, oltre che bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il minore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori. Sempre nella stessa giornata è stato sorpreso un altro minorenne, italiano, di anni 16, in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, lo stesso è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

Progetto Groane

Le attività che hanno visto impegnato in modo coordinato, il personale dei Comandi di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno rientrano nel “Progetto Groane” finanziato da Regione Lombardia. Proprio a inizio ottobre il sindaco Alessia Borroni e il comandante Curati erano stati ricevuti a Monza in Prefettura in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’organo collegiale presieduto dal Prefetto S.E. Dott.essa Patrizia Palmisani e di cui fanno parte, il Questore, il dott. Salvatore Barilaro e i vertici provinciali di tutte le Forze dell’ordine. Un incontro utile per fare presente circa la situazione sull’area della stazione ferroviaria e dell’adiacente Piazza Mazzini e sulle azioni di prevenzione da porre in essere nell’immediato futuro a seguito di quelle già attuate negli ultimi mesi. «Come Amministrazione Esprimiamo le nostre congratulazioni alle Forze dell’Ordine per l’intervento di controllo del 15 ottobre 2024, coordinato tra la Polizia Locale di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno, con il supporto del Gruppo Cinofili di Monza – commenta l’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Marco Mastrandrea -. I risultati ottenuti, con il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di 30 persone, evidenziano l’efficacia delle operazioni di prevenzione nelle aree critiche. L’intervento sui minorenni coinvolti sottolinea l’importanza della responsabilità e della deterrenza per la sicurezza dei giovani. Le attività rientrano nel “Progetto Groane” finanziato dalla Regione Lombardia, dimostrando la sinergia tra istituzioni locali e regionali. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per la loro dedizione, certi che il loro operato contribuirà a un futuro migliore per la nostra comunità».