Polenta e Bruscitt da asporto: una giornata di solidarietà con gli Alpini di Varese

Domenica 27 ottobre 2024, il Gruppo Alpini di Varese organizza una speciale iniziativa gastronomica con uno scopo benefico: una polenta e bruscitt da asporto, un’occasione per gustare un piatto tradizionale e sostenere una causa importante.

L’evento si terrà presso la sede del Gruppo Alpini in Via degli Alpini, 1, a Varese. Il ritiro delle porzioni da asporto sarà possibile dalle 11:30 alle 13:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 23 ottobre, contattando Maria al numero +39 331 6014141 o Mariarosa al +39 328 8130060, oppure scrivendo a info@gruppoalpinivarese.it. La donazione minima richiesta è di 10 euro.

Tutte le offerte raccolte durante l’iniziativa saranno devolute all’associazione “Camminiamo Insieme ODV – Il Viandante”, che offre un centro diurno accogliente e dignitoso per le persone senza dimora. In questa occasione, gli ospiti del Viandante saranno accolti nella sede del Gruppo Alpini per consumare il pranzo.

Inoltre, dalle 9:30 alle 12:30, i volontari della Croce Rossa Italiana e le Crocerossine saranno presenti per offrire monitoraggi della pressione arteriosa e test rapidi per il controllo della glicemia, mettendo a disposizione il loro prezioso servizio di assistenza sanitaria.

Un’occasione speciale per gustare un piatto tipico, fare del bene e prendersi cura della propria salute, in una giornata all’insegna della solidarietà.