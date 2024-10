“Posti assegnati per caso, noi docenti precari danneggiati”: la denuncia di Monica contro il decreto Valditara

Supero il concorso a50, spero di essere in graduatoria e inizio a credere davvero che, se sarò in posizione favorevole, potrò scegliere la sede.

Poi arriva Valditara, con il suo decreto 71/24 , in cui dice che chi è capitato su un posto vacante al 31/8 e ha superato il concorso ha già la sede aggiudicata. Va bene , la cosa si può fare. Sono posti in più rispetto agli accantonamenti e non ci danneggiano.

Peccato che le usr (ufficio scolastico regionale ndr) interpretano tale decreto in senso allargato e assumono anche sui posti accantonati. E questo a noi, che insegniamo da anni e siamo su posto gps, le graduatorie provinciali di supplenza, dal 1 settembre, ci danneggia. Un danno immane, che non ci sta facendo dormire la notte, perché assistiamo alla corsa dei ragazzini che accettano l’accantonamento per aggiudicarsi i posti la cui scelta prima spetterebbe a noi. Ridono, ci fanno l’ombrello. Il loro colpo di fortuna è arrivato, rosicchiando la giustizia vera a chi quei posti avrebbe dovuto averli per diritto.

Ma chi accetta supplenze sugli accantonamenti? Chi ha poco servizio, gli ultimi in graduatoria, chi non ha trovato altro prima. E se ha poco servizio in gps probabilmente avrà pochi punti anche al concorso. Quindi chi avrà il posto aggiudicato, subito, prima che lo possano scegliere altri? Gli ultimi, quelli che nella scelta sarebbero arrivati dopo. E i primi? I primi non scelgono. Scartano i pacchi di quello che resta, anche se hanno sputato sangue per avere quei 200 punti. Non scelgono perché, loro, col punteggio e l’esperienza di anni, hanno avuto gli incarichi da gps e ingenuamente pensavano di essere fortunati, ignorando che gli usr scegliessero di sacrificarli per premiare chi sarebbe arrivato dopo. Anticostituzionale? Sì Ingiusto? Sì.

È stato deciso senza guardare il contorno, senza valutare il danno. Così chi è arrivato tra i primi sarà l’unico che non potrà scegliere, sui licei capiteranno docenti che non hanno mai insegnato e sulle professionali insegnanti decennali allo Scientifico.

Chiedo alle usr perché non fermino questa ruota della fortuna ingiusta. Chiedo perché dopo le assunzioni i sindacati dovranno aprire ricorsi che si sarebbero potuti evitare. Chiedo come potete permettere che i principi della costituzione vengano calpestati. Le graduatorie si scorrono, non si distribuiscono i posti a caso! Rimettete le cose a posto, in nome della iustitia per cui tanto abbiamo combattuto! Scorrete la graduatoria sui posti accantonati e date il diritto di scegliere partendo dal primo! Non dal caso! Noi abbiamo lavorato tanto per questo posto. È giusto così!

Monica, Docente precaria da 10 anni.

