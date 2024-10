“Rotta X Casa di MaX”, a Castellanza il concerto truibuto agli 883

Una proposta aperta a tutti per ballare, cantare ed emozionarsi insieme alla canzoni di Max Pezzali – 883. Questo è l’evento “Rotta X Casa di MaX – 883 – Tribute Band” che propone il Comune di Castellanza in collaborazione con Gruppo Giovani Castellanzesi e La Nostra Voce per la giornata di sabato 12 Ottobre.

L’evento si terrà a partire dalle ore 18,15 nella piazzetta della Biblioteca Civica in piazza Castegnate 2 bis a Castellanza con ingresso libero. Sul palco si esibiranno: Claudio Gatti (voce), Daniele Ferrazzi (chitarra), Il Fa (basso), Daniel

Ghilardi (batteria). Durante il concerto sarà possibile gustare un buon aperitivo

.

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi. «Proseguendo la sperimentazione nell’uso degli spazi pubblici posti lungo l’asse dell’Olona e riqualificati con l’intervento noto come Piazza lineare – ha dichiarato Davide Tarlazzi Assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza -, viene proposto un nuovo momento aggregativo finalizzato a far emergere le potenzialità del sito e a riempire di esperienze relazionali luoghi fino a ora vissuti in maniera diversa».

«Un concerto fortemente richiesto, che vuole rispondere al desiderio di stare insieme con semplicità, ascoltando musica divertendosi e sorseggiando un buon aperitivo, negli spazi recentemente inaugurati della piazza lineare. Ringrazio il Gruppo Giovani Castellanzesi e l’Associazione La Nostra Voce per la sempre preziosa collaborazione. Vi aspettiamo numerosi!» Conclude il vicesindaco reggente Cristina Borroni