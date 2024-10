Sette cori uniti nel Concerto della Meraviglia a Leggiuno

È stato un successo il Concerto della Meraviglia che si è tenuto venerdì 11 ottobre nella Chiesa Santo Stefano a Leggiuno.

Sette i cori uniti per la “Meraviglia”, invitati dalla Ass. Per Far Sorridere il Cielo Odv, per continuare la tradizione dei Concerti della Meraviglia, già fatti con grande successo ad Arona, Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, Sesto Calende.

«Un concerto per contare che la Musica è una meraviglia – dice la conduttrice dell’evento Annalisa Motta – è un richiamo potente allo stupore per la bellezza che le note sanno creare, ci mette nel cuore e nella mente pensieri belli, di bene, di pace».

Erano presenti:

Accademia Clara Shumann

Coro Alpino Sestese di Sesto C.

Coro Arnica di Laveno Mombello

Coro Cai La Rocca di Arona

Coro Parrocchiale San Primo e Feliciano di Leggiuno

Coro Penna Nera di Gallarate

Coro Voce del Rosa di Busto A.

« Un’emozione unica – ha commentato Marco Rodari in arte Claud Pimpa – Meravigliosa la sorpresa fatta da Davide Van de Sfross a tutti i presenti a cui ha regalato la Ninna nanna del contrabbandiere».