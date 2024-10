“Si-amo semi”: una giornata per inaugurare il nuovo orto all’ex Asilo di Cocquio Trevisago

Sabato 5 ottobre, l’ex Asilo di Cocquio Trevisago sarà teatro di una giornata all’insegna della sostenibilità, della creatività e della cura del territorio, organizzata dall’associazione DiKunTu. L’evento, intitolato “Si-amo Semi”, è pensato per inaugurare il nuovo spazio orto, concesso dalla Fondazione Giovanni Della Porta, che diventerà il fulcro di attività sociali e inclusive nel comune.

Dalle 10:00, i più piccoli saranno protagonisti di una serie di laboratori creativi e coinvolgenti. Si inizierà con l’apertura ufficiale dell’evento a cura di Rosamaria Bricchi, presidente di DiKunTu, seguita da attività come il laboratorio “Fiaba in movimento” di Ines Rita Domenichini, che vedrà la partecipazione di Marietaresa Garghetti e Tonino. Non mancheranno poi altre attività stimolanti come “Musica in gioco” con Elisabetta Pigni e il laboratorio “Seminauvo” con Cristina Pennati, dove i bambini potranno scoprire il mondo della semina e della natura attraverso il gioco e la creatività.

Nel pomeriggio, l’evento proseguirà con attività pensate per tutte le età, sempre all’insegna della condivisione e della cura dell’ambiente. Dopo la riapertura ufficiale con la presidente Rosamaria Bricchi, sarà possibile partecipare a laboratori dedicati alle danze in cerchio e a momenti di riflessione sulla comunicazione non violenta e l’empatia, grazie agli interventi di Antonella Tranquilli, Erica Westmore, Daniela Nalotto e Cristina Almini. Non mancheranno anche momenti di tradizione, come il laboratorio “Le castagne” tenuto da Michele Todisco e Giovanni Lamberti, che riporterà in vita i canti e le storie popolari del territorio.

Con l’evento, DiKunTu rinnova anche il suo impegno a collaborare con le scuole nell’ambito del progetto Green School, per promuovere la sostenibilità ambientale e coinvolgere i più giovani nella cura del verde e della natura. Sarà una giornata all’insegna della creatività e della condivisione, con attività per tutte le età, che concluderà con l’intervento di Rosamaria Bricchi alle 18:00. Per tutta la giornata sarà disponibile un banchetto divulgativo sul “Benessere in famiglia attraverso il massaggio infantile AIMI” con Paola Buzio. Per partecipare è gradita la conferma di presenza, ma l’ingresso è libero con offerta volontaria.