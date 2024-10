“Solitudini” di Enza Minnella alla Biblioteca Bruna Brambilla

La Biblioteca Bruna Brambilla di Varese ospiterà mercoledì 6 novembre, alle ore 17:45, la presentazione del libro Solitudini di Enza Minnella. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con la professoressa Carla Aprilini, volontaria della biblioteca, per approfondire i temi del romanzo.

Solitudini racconta la storia di Stefano, un giovane trascurato dai genitori, che cresce con la nonna paterna. Il padre, un architetto di fama internazionale, fatica a comprendere il figlio, la cui sensibilità è destinata a segnare profondamente il suo futuro. Il romanzo, in stile limpido ed essenziale, esplora le complesse dinamiche familiari che condurranno il protagonista a un epilogo tragico, combinando temi contemporanei con una narrativa di respiro classico.

Enza Minnella, laureata in lettere, ha una lunga carriera come traduttrice dallo spagnolo e dal francese, con collaborazioni prestigiose nella traduzione di autori come Rubén Darío ed Ernesto Sabato. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni: biblioannafrank@gmail.com.