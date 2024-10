Sorpreso a rubare sigarette e formaggio al Duty Free di Malpensa, arrestato il pendolare dei furti in aeroporto

Pizzicato a rubare al Duty Free di Malpensa. Nella serata del 27 ottobre la Polizia di Stato dell’Aeroporto ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 49 anni, già segnalato per analoghi fatti.

Durante l’operazione gli agenti hanno colto sul fatto l’uomo mentre prelevava merci dagli scaffali e le nascondeva all’interno di una borsa, uscendo poco dopo senza pagare.

Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 400 confezioni di tabacco e tre forme di formaggio, successivamente riconosciuti dal responsabile del negozio come merce sottratta. I prodotti dono stati poi riconsegnati all’esercizio pubblico.

L’arrestato, secondo quanto emerso dalle indagini, acquistava biglietti di compagnie low cost per tratte internazionali (in questo caso per Budapest) allo scopo di ottenere il permesso di accedere all’area sterile dell’aeroporto, riservata ai passeggeri muniti di carta d’imbarco. Una volta all’interno, entrava nei negozi Duty Free e compiva i furti, per poi lasciare l’area senza imbarcarsi. A volte prendeva effettivamente il volo prenotato, dirigendosi su altri scali italiani ed europei per compiere illeciti dello stesso tipo.

L’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti per reati simili e per possesso e fabbricazione di documenti falsi e corruzione.

Il 28 ottobre, il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora negli aeroporti nazionali. Successivamente, durante il processo per direttissima, l’imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di lavori socialmente utili.