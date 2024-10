SOS della Valbossa presenta il nuovo Corso per Soccorritore

La presentazione del nuovo Corso per Soccorritore, promosso e realizzato da SOS della Valbossa, si terrà martedì 5 novembre alle ore 21.00, presso la sede in Via 2 Giugno, 8. Per l’occasione, si farà riferimento all’intervento sia urgente, sia non urgente con l’obiettivo di illustrare le tecniche e le competenze necessarie per prestare soccorso in caso di necessità.

Fin dalla sua fondazione, SOS della Valbossa promuove la solidarietà e il lavoro di squadra, due aspetti che, insieme, sono in grado di dar vita a grandi opere di generosità e altruismo. In particolare, il Corso per Soccorritore è tanto utile, quanto importante perché permette di intervenire prontamente e tempestivamente all’occorrenza e, in molti casi, di poter salvare vite umane.

Un piccolo gesto può fare la differenza e i volontari di SOS della Valbossa si impegnano ogni giorno, a titolo totalmente gratuito, per far sì che le persone più fragili e in difficoltà possano sentirsi meno sole e abbiano tutto il supporto necessario in caso di bisogno.

Alla presentazione presiederanno la presidente e la responsabile del Gruppo Formazione di SOS della Valbossa, rispettivamente Maria Cristina Crosta e Alessandra Rinaldo, e tutti i volontari dell’associazione, pronti non solo a illustrare il programma previsto dal nuovo Corso per Soccorritore, ma anche a rispondere alle eventuali domande dei partecipanti.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di SOS della Valbossa, inviare un’email a sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it o contattare direttamente la sede al numero 0332.890244.