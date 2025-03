Presentato ad Azzate il progetto Ancora, per la cura e l’autonomia degli anziani

L’Ambito territoriale sociale di Azzate ha avviato il progetto Ancora – Anziani nella Comunità: Opportunità, Risorsa, Attivazione. L’iniziativa, gestita dalla cooperativa sociale Baobab e finanziata coi fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione Inclusione e Coesione, mira a garantire un miglioramento della qualità della vita degli anziani non autosufficienti, favorendone l’autonomia e prevenendo l’istituzionalizzazione.

La conferenza stampa di presentazione

Il progetto è stato presentato ufficialmente oggi, giovedì 27 marzo nella Sala Consiliare del Comune di Azzate. Alla conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Azzate, che include i Comuni di Azzate, Brunello, Buguggiate, Casale Litta, Carnago, Caronno Varesino, Castronno, Crosio della Valle, Daverio, Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago e Sumirago.

Obiettivi e interventi previsti

Gestito da Baobab Cooperativa Sociale, partner in co-progettazione dell’ATS Comune di Azzate, il progetto ANCORA prevede una serie di interventi personalizzati per 70 anziani non autosufficienti con invalidità al 100%.

Il valore complessivo del progetto per il territorio dell’ATS Comune di Azzate ammonta a 1.200.000 euro. Gli interventi principali comprendono servizi domiciliari, con assistenza domiciliare, servizi educativi e il supporto di altri professionisti per consentire agli anziani di restare nelle proprie case mantenendo una buona qualità di vita. Sono previsti anche dispositivi di domotica e servizi di teleassistenza per supportare le necessità quotidiane degli anziani.

Un altro aspetto fondamentale del progetto è la ristrutturazione di una parte dell’Opera Pia Castiglioni di Morazzone, dove saranno realizzati 5 mini-alloggi dotati di domotica e un centro polifunzionale. Il centro offrirà attività ricreative e sociali, con la possibilità di pranzare in loco, una palestra per il mantenimento motorio e l’allenamento cognitivo con tecnologie avanzate, oltre a un ambulatorio medico con la presenza di diverse figure professionali.

Un approccio personalizzato

Tutti gli interventi saranno definiti sulla base di un Progetto di Assistenza Individuale (PAI), elaborato da un’équipe multidisciplinare, comprensiva dell’assistente sociale del Comune di residenza dell’anziano. Questo approccio consente di garantire servizi adeguati alle esigenze specifiche e di valorizzare le competenze residue degli anziani.

«Un progetto innovativo e strategico»

Tante le aspettative per il progetto Ancora da parte degli amministratori dei comuni che compongono l’Ambito territoriale sociale di Azzate. «Un’iniziativa strategica – ha sottolineato il sindaco di Azzate Raffaele Simone – importante per il nostro territorio».

«Non ha più senso estrapolare gli anziani dal proprio contesto – ha poi aggiunto il primo cittadino di Morazzone Maurizio Mazzucchelli – e andiamo incontro a un futuro in cui si farà fatica a trovare le risorse per rispondere ai bisogni di tutti. Servono progetti innovativi come questo».

«L’ambito territoriale di Azzate – ha sottolineato Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia – si è dimostrato un territorio capace di cogliere le risorse del Pnrr e metterle a frutto con un progetto che mette al centro gli anziani e le persone in difficoltà».

Alla conferenza hanno partecipato anche Marco Colombo, sindaco di Daverio e Stefano Frattini, primo cittadino di Gazzada Schianno. Insieme ai rappresentanti di tutte le istituzioni e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.