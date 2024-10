Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 15 ottobre 2024

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: LAVAPIATTI

Azienda di catering e ristorazione di Busto Arsizio cerca 2 LAVAPIATTI che si occuperanno dei lavaggi con l’utilizzo di una lavastoviglie industriale o del lavaggio di pentole e utensili cucina con lavastoviglie tradizionale. Si richiede: preferibile esperienza nella mansione; disponibilità di mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro (non servita dai mezzi pubblici). Si offre tempo pieno con orario continuato da lunedì a sabato nella fascia 8.30/16.30 (possibilità di fruire del pranzo)e contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 13128 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: EDUCATORE

Settore sociosanitario di Castellanza cerca 1 EDUCATORE. Requisiti richiesti: PREFERIBILE ESPERIENZA NELL’AREA DISABILITA’ GRAVE; disponibilità agli spostamenti nelle varie struttute ubicate tutte in Comune di Castellanza; LAUREA INERENTE LA MANSIONE; conoscenza degli strumenti informatici; preferibile domicilio nelle vicinanze della sede operativa; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 1 anno ed orario di lavoro a tempo pieno di 38 ore settimanali. RIF. 13127MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; ottimo utilizzo della macchina piana e preferibile anche tagliacuci e due aghi; preferibile patente B. Si offre: orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 14.00/18.00(si valuta anche la possibilità di part time) e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 13125 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BIDELLO/A “”TUTTOFARE”” – ADDETTO/A PICCOLE MANUTENZIONI

Istituto Scolastico Superiore Paritario di Busto Arsizio (VA) ricerca N. 1 BIDELLO/A – ADDETTO ALLE PULIZIE E ALLE PICCOLE MANUTENZIONI. La risorsa si occuperà di pulizia e riordino degli spazi scolastici; spostamento e trasporto attrezzature; lavori di manutenzione ordinaria; presidio della sede durante lo svolgimento dell”attività scolastica e di formazione serale. Requisiti: preferibile esperienza nelle mansioni; domicilio entro 10 km dalla sede di lavoro; licenza media; possesso di patente B e automunito (requisito tassativo per via del trasporto attrezzature da una sede all”altra dell”istituto). Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino alla fine dell”anno scolastico (giugno/luglio 2025), con orario a tempo pieno (40 or settimanali organizzate su turni dalle 8 alle 20). Possibilità di rinnovo contrattuale al termine del periodo.

Rif: 13123 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Azienda del settore farmaceutico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca n. 1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. Mansioni: Ciclo attivo e passivo; inserimento ordini, DDT, fatture; organizzazione spedizioni (via terra, mare, aerea); Inserimento ordini fornitori, carico merce e utilizzo gestionale; controllo documentale; Font-desk (mansioni di segreteria). Requisiti: Esperienza nella mansione anche in altro settore; Diploma di scuola superiore/Laurea di primo livello; Conoscenza pacch. Office e Mago Zucchetti; Buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: Contratto di lavoro Part-time 8:30-13:30 (lun-ven) a tempo determinato della durata di 10 mesi. Si valuta inserimento in apprendistato a tempo pieno, se compatibile con età e esperienza. RIF: 13084 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: ADDETTE/I ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie cerca per Gorla Minore e Busto Arsizio 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE per gli uffici ma non solo. Requisiti richiesti: è preferibile un pò di esperienza nella mansione; domicilio preferibilmente nelle vicinanze delle sedi operative; INDISPENSABILE PATENTE B ED AUTOMUNITE/I. Si offre: contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time 20 ore su turni con la possibilità di poter effettuare ulteriori ore. RIF. 13067MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA SALA/BANCONISTA

Società operante nella ristorazione cerca, per il punto vendita di Busto Arsizio (VA): N. 1 ADDETTO/A ALLA SALA/BANCONISTA. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio in sala; supporto cassa; caffetteria.Requisiti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni e titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenze informatiche di base; conoscenza della lingua inglese; residenza in paesi limitrofi alla sede di lavoro.Orario di lavoro: Tempo pieno su turnazione (weekend compresi), orario serale fino alle 23, con flessibilità oraria.Si offre: Contratto di apprendistato, se compatibile con età ed esperienza in alternativa contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. RIF: 13056 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO ORDINI E CONTRATTI

Società operante nel settore dell’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE DI CONTRATTI E ORDINI. La risorsa si occuperà di: redazione subcontratti (posa in opera, nolo a caldo/freddo), inserimento ordini su gestionale, inserimento e gestione contratti subappalto, subaffidamento e affini, predisposizione documentazione per gare d”appalto etc. Requisiti: indispensabile esperienza nel settore e nella mansione; conoscenza del Codice dei contratti pubblici d.lgs.50/2026 e d.lgs. 36/23; possesso di diploma; ottima conoscenza informatica (pacchetto Office); possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) a scopo assunzione, con orario a tempo pieno. Rif: 13050 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Cooperativa cerca per Busto Arsizio 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA PULIZIA DI LOCALI E BAGNI DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI, SANIFICAZIONE PERIODICA; PATENTE B ED AUTO. Si offre: contratto a tempo determinato di ca. tre mesi con possibilità di trasformazione; orario di lavoro part-time di 20 ore da lunedì a venerdì prevalentemente al mattino. ASSUNZIONE PREVISTA PER IL MESE DI OTTOBRE. RIF. 13046MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO

Industria del settore plastico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO. Mansioni: sviluppo prototipi stampa 3D e redazione documenti tecnici. Requisiti: INDISPENSABILE conoscenza del disegno tecnico, anche senza esperienza nella mansione, Diploma di scuola superiore, Buone conoscenze informatiche, pat. B, disponibilità a trasferte occasionali. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (lun-ven 8:30-17:30) e determinato (3 mesi) scopo assunzione a tempo indeterminato. RIF: 13038 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE

Industria del settore plastico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 IMPIEGATA/O UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE. Mansioni: Supporto responsabile della prevenzione e sicurezza nella gestione dei corsi di formazione e delle relative scadenze (certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018). Requisiti: INDISPENSABILE esperienza della mansione anche in diverso settore, Diploma di scuola superiore, Buone conoscenze informatiche, pat. B, disponibilità a trasferte occasionali. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (lun-ven 8:30-17:30) e determinato (3 mesi) scopo assunzione a tempo indeterminato. RIF:13037 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: AIUTO ELETTRICISTI

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona (VA) cerca n. 2 AIUTO ELETTRICISTI che supporteranno i tecnici esperti in impianti elettrici civili e industriali, impianti antifurto e videosorveglianza, automazioni e domotica. Requisiti richiesti: preferibile titolo di studio inerente alla mansione; conoscenza e utilizzo del PC, possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30. Rif. 13031 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ELETTRICISTA ESPERTO

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona (VA) cerca n. 1 ELETTRICISTA ESPERTO che si occupi di impianti elettrici civili e industriali, impianti antifurto e videosorveglianza, automazioni e domotica. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel settore e nella mansione; diploma di elettrotecnico; discreta conoscenza e utilizzo del PC; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30. Rif. 13029 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

INVERUNO: ADDETTO/A VENDITE E CASSA VIVAIO

Vivaio ubicato a Inveruno ricerca n. 1 COMMESSO/A – CASSIERE/A. La risorsa si occuperà di assistenza clienti e gestione di cassa e pagamenti. Requisiti: richiesta esperienza nelle mansioni, possesso di patente B, disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei giorni festivi. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo part-time con orario articolato in 5 ore e mezza al giorno, mattino o pomeriggio (prevista alternanza), da lunedì a domenica, con un giorno di riposo fisso infrasettimanale.

RIF:13016CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

LEGNANO: ADDETTA/O TAGLIACUCE PER CAMPIONI DI TESSUTO

Ditta operante nel settore del tessile ubicata in Legnano (MI) cerca 1 ADDETTA/O “TAGLIACUCE” per CAMPIONI DI TESSUTO. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA RECENTE di cucito su MACCHINA TAGLIACUCE; INDISPENSABILE LA PROVENIENZA DA CONFEZIONE; INDISPENSABILE la CONOSCENZA dei VARI TESSUTI; capacità di cucire i 3 lati di quadrotti di tessuto di vario tipo e varie misure; preferibile domicilio nelle vicinanze della ditta o essere automunita/o. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rinnovabile con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.00-17.00. RIF: 13014CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Società operante nel settore dell’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria ricerca n. 1 impiegato/a ADDETTO/A PAGHE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. La risorsa si occuperà di: gestione del processo di rilevazione delle presenze; gestione adempimenti per l’inserimento dei neoassunti (lettere d’impegno, di assunzione, contratti); invio comunicazioni obbligatorie agli enti competenti; gestione visite mediche ed esami specifici dei lavoratori; supporto del RSPP nell’organizzazione dei corsi di formazione ex art. 81/08; gestione delle ricerche di personale; elaborazione e stampa mensile del LUL. Requisiti: necessaria esperienza pregressa nel settore e nelle mansioni; possesso di diploma; ottime conoscenze informatiche; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (6 mesi) con finalità di assunzione, con orario di lavoro a tempo pieno.

rif:13011CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE DI IMPIANTI GAS MEDICALI

Azienda di manutenzione e gestione di impianti gas medicali di Muggiò cerca n.1 MANUTENTORE DI IMPIANTI GAS MEDICALI che si occuperà, nei presidi ospedalieri di Busto Arsizio e Saronno, di manutenzione degli impianti (compressori, vuoti, catene filtranti, terminali) e analisi qualitative dei gas.

REQUISITI: indispensabile esperienza nella stessa mansione e nello stesso settore, indispensabile patente B, preferibile possesso patentino saldatore (TIG), buone capacità in ambito digitale, licenza di scuola media, residenza nei paesi limitrofi ai presidi ospedalieri, disponibilità alla reperibilità su turnazione. Si offre contratto a tempo determinato di 6 con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (07.00-12.00/13.00-16.00) con reperibilità settimanale notturna e festiva su turnazione, telefono e mezzo aziendale. RIF 12993AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 12989MC. SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA” DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IDRAULICO FINITO con P.IVA

Ditta di installazione impianti idraulici di Busto Arsizio cerca 1 IDRAULICO FINITO con P.IVA. Requisiti richiesti: ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELL”INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI (CALDAIE, CENTRALI TERMICHE, RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO) conoscenza degli strumenti informatici, patente B. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 RIF. 12957MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IDRAULICO FINITO

Ditta di installazione impianti idraulici di Busto Arsizio cerca 1 IDRAULICO FINITO. Requisiti richiesti: ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELL”INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI (CALDAIE, CENTRALI TERMICHE, RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO) conoscenza degli strumenti informatici, patente B. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 RIF. 12956MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ACCOGLIENZA, CUSTODIA, VIGILANZA MUSEI

Società operante nel settore culturale cerca: N. 1 ADDETTO/A ACCOGLIENZA, CUSTODIA, VIGILANZA per musei di Busto Arsizio (VA). Mansioni: Accoglienza e supporto ai visitatori, custodia e vigilanza nelle sale museali. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nelle mansioni e nel settore; diploma di scuola superiore; conoscenza discreta della lingua inglese; conoscenze informatiche di base; patente B. Orario di lavoro: Part-time Sabato 14:15-18:45, domenica 14:45-18:45. Si offre: contratto a tempo determinato fino a fine 2024. RIF: 12925 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: esperienza nella pulizia di condomini, uffici ed aziende, esposizione e ritiro raccolta differenziata; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione, orario di lavoro part-time su turni: lunedì-sabato 06.00-13.00 / 13.30-18.00, a turno la domenica con riposo compensativo. RIF. 12913MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI TERZO LIVELLO

Studio commercialista nei pressi di Marnate cerca 1 ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI TERZO LIVELLO, che si occuperà degli aspetti fiscali e contributivi per aziende clienti dello studio, della consulenza ai clienti in materia giuslavoristica; della gestione degli adempimenti annuali e periodici (es. Modelli Uniemens) dei dipendenti e della gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. REQUISITI: indispensabile conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro e degli aspetti legali, fiscali, contributivi, legati alla retribuzione del personale; indispensabile diploma di ragioneria, conoscenza dei più diffusi applicativi per la gestione delle paghe. Buon utilizzo del Pacchetto Office e della posta elettronica. SI OFFRE: contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (08.30-12.30 / 14.00-18.00) dal lunedì al venerdì. ASSUNZIONE IMMEDIATA. Rif. 12895 AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: PASTICCERE/A

Caffetteria/pasticceria con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 PASTICCERE/A. Mansioni: Produzione torte, biscotti, pasticcini e gestione delle necessità del laboratorio. Requisiti: esperienza e autonomia nelle mansioni, Pat.B. Orario di lavoro tempo pieno con orario indicativamente 06:00-13:00 (martedì-domenica, riposo lunedì). Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 6-12 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. RIF: 12890 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI

Società del settore impiantistico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca N.1 MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI. Mansioni: installazione, manutenzione, riparazione di ascensori, montacarichi ed elevatori in genere. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione; diploma di istituto tecnico/professionale del settore; conoscenze informatiche di base; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-ven 08:15-12:00/14:00-18:15. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. RIF: 12867 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO FRIGORISTA

Società operante nel commercio all’ingrosso di materiali per il condizionamento con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 TECNICO FRIGORISTA da inserire nel proprio organico. La figura avrà le seguenti mansioni: manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento. Requisiti: Preferibile esperienza nel ruolo e nelle mansioni; patente B; residenza in paesi limitrofi alla sede. Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì: 8.30-12.00/14.00-18.30. Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. RIF: 12725 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MUTATORE CON ESPERIENZA

Azienda di installazione impianti e canne fumarie di Magnago (MI) cerca: N.1 MURATORE. Mansioni: lavori di muratura utilizzando strumenti quali: flessibile, trapano, utensileria varia, attrezzi da muratore. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto con orario a tempo pieno e a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. RIF: 12504 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e preferibilmente nel settore; lettura di schemi ed elaborazione schemi di impianti, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11591 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: MONTATORE MECCANICO

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 MONTATORE MECCANICO. Requisiti: esperienza pregressa della meccanica industriale e/o dal settore plastico; in particolar modo impianti di miscelazione, feeding system ed estrusione, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11590AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TUBISTA

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 SALDATORE TUBISTA. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura (TIG; MIG-MAG; con elettrodo), preferibile provenienza dalla carpenteria leggera, conoscenza del disegno meccanico, buona manualità, buona capacità di utilizzo di strumenti da banco (trapano, smerigliatrice etc.), utilizzo dei principali strumenti informatici, precisione, patente B.Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven). (rif 10935 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE ADDETTO AL BANCO SALUMERIA/MACELLERIA

Negozio del settore del commercio al dettaglio alimentare sito in Busto Arsizio ricerca N. 1 TIROCINANTE DA FORMARE COME ADDETTO AL BANCO SALUMERIA/MACELLERIA. La risorsa si occuperà di gestire il rapporto con la clientela e avrà modo di apprendere tecniche di vendita nonché conoscenze su vari tipologie e tagli di prodotto. Non utilizzerà strumentazioni taglienti o comunque pericolose durante il periodo di tirocinio. Si offre: inserimento in tirocinio per 6 mesi con accesso ai locali aziendali dal lunedì al sabato (8.30 – 11.30; 16.30 – 19.30). Rif:13047CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SAMARATE: DISEGNATORE MECCANICO

Per azienda di progettazione e lavorazione meccanica di Samarate ricerchiamo n. 2 DISEGNATORI MECCANICI. Si richiedono capacità di modellazione di parti su indicazioni del capo progetto, realizzazione di tavole costruttive di particolari ed assiemi, gestione DB, utilizzo dei software Solidworks, Inventor e Autocad. Preferibile titolo di studio in ambito meccanico, diploma o laurea triennale. Si offre contratto tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione, con orario full time. Verranno valutati anche contratti di apprendistato.(Rif. 13124)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OPERATORE AEROPORTUALE

OPERATORE AEROPORTUALE – La figura si occuperà del carico e scarico sottobordo aeromobile. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B, automunito. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e a ciclo continuo, in possesso di Licenza Media. Si offre contratto iniziale di lavoro a tempo determinato e apprendistato, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro part-time orizzontale (30 ore settimanali su 5 giorni di lavoro) (Rif.13119)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

FERNO: IMPIEGATO OPERATIVO AEROPORTUALE

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca IMPIEGATE/I OPERATIVI in ambito aeroportuale. Le risorse lavoreranno come interfaccia con spedizionieri e compagnie aeree, produrrà la documentazione relativa al transito in magazzino delle merci.Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, Diploma di Scuola Superiore, utilizzo autonomo di Excel, buona conoscenza delle lingue inglese. La patente B risulta indispensabile. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro full-time (Rif.13118).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

FERNO: ADDETTI MOVIMENTAZIONE MERCI

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE in ambito aeroportuale che opereranno sia manualmente che con ausilio di appositi mezzi e strumenti.

Requisiti richiesti: in possesso di patente B ( automunito) e licenza media. E” indispensabile la disponibilità al lavoro a ciclo continuo e su turni anche notturni. Si offre contratto part time verticale (4 giorni settimana – 7,5 ore giorno ) a tempo determinato/apprendistato. Sono previsti 14esima mensilità e buoni pasto. (Rif.13117)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

LONATE POZZOLO: OPERAIO/A

Azienda di LONATE POZZOLO operante nell’ambito dei servizi per l’edilizia, cerca 1 OPERAIO/A. La persona, in affiancamento al collega esperto, andrà in cantiere e si occuperà della posa di sottofondi e massetti tramite macchinari miscelatori. Non è necessaria esperienza nella mansione. Preferibile patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi full time, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13094)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE SPEDIZIONI

Centro specializzato specializzato nei servizi di imballaggio professionale, spedizione e mail/grafica nelle vicinanze di Somma Lombardo, ricerca 1 IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE SPEDIZIONI che si occuperà della gestione operativa e delle pratiche connesse alla spedizione ( compreso preparazione documenti fiscali). La mansione prevede attività di Front Office ( privati e aziende). Requisiti richiesti: Diploma o Laurea, esperienza pregressa nella mansione specifica, utilizzo autonomo di Office e Canva (grafica di base), preferibile lingua inglese. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif.13077)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O AGENZIA AUTO

Agenzia di pratiche auto di Gallarate cerca n. 1 IMPIEGATA/O che si occuperà della gestione dei servizi inerenti le pratiche per la circolazione dei mezzi di trasporto (bolli auto, trasferimenti di proprietà, rinnovo patenti, ecc), relazione con il pubblico e Ufficio della Motorizzazione Civile. E’ richiesta esperienza nel campo, conoscenza dei principali programmi informatici. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, 33h settimanali. (Rif. 13071)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ASA/OSS

Azienda operante nel settore Socio Sanitario in zona Somma Lombardo ricerca 1 ASA/OSS. All”interno di una Comunità Socio Sanitaria, la risorsa lavorerà a supporto del Team specialistico occupandosi, in maniera versatile, prevalentemente della gestione dei pasti serali e della relativa assistenza. Requisiti richiesti: titolo ASA_OSS – preferibile esperienza, disponibilità a lavorare su turno serale 18.30 – 21.30 e notturno, a rotazione nei week end.

E” proposto un contratto part time, a tempo determinato 1 anno con prospettiva di stabilizzazione . (Rif. 13060)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

CASORATE SEMPIONE: MANUTENTORE DEPURATORI D”ACQUA

Per azienda del commercio in zona Casorate Sempione, si cerca 1 MANUTENTORE DI DEPURATORI D’ACQUA. Il/la candidata/o, al termine del periodo di affiancamento, si occuperà in autonomia di installazione e manutenzione di depuratori d’acqua presso i clienti, con veicolo aziendale. Si richiede: diploma; patente B ed essere automuniti (per raggiungere la sede che non è servita da mezzi pubblici). Si offre iniziale contratto full time a tempo determinato o apprendistato sulla base della seniority del/la candidato/a (Rif. 13054)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: SERRAMENTISTI

Azienda di produzione e posa di infissi e serramenti sita in Besnate cerca n. 2 SERRAMENTISTI che si occuperanno di carico e scarico, smontaggio e posatura serramenti, utilizzando semplici attrezzature quali trapano e avvitatore. Le risorse saranno inserite in un team di lavoro. Si offre contratto full time, tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Saranno valutati anche candidati senza specifica esperienza. (Rif. 13044)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore Socio Sanitario, zona Somma Lombardo, ricerca 1 ADDETTA/O PULIZIE PART TIME 5 ore. La risorsa si occuperà della pulizia di una struttura assistenziale residenziale di piccole dimensioni( cucina, camere, spazi comuni e lavaggio piatti) e di un Centro Diurno. Requisiti richiesti: versatilità e disponibilità ad un eventuale ampliamento orario, patente B per raggiungere la sede di lavoro. Il contratto previsto è di 1 anno a tempo determinato (trasformabile indeterminato). (Rif.13009)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio di consulenza del lavoro in zona Gallarate cerca 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. La/il candidata/o si occuperà di gestire le pratiche di amministrazione del personale: elaborazione cedolini, gestione pratiche collocamento, elaborazione certificazioni uniche e modelli 770. Si richiede: diploma/laurea nel settore; utilizzo autonomo del pacchetto Office. Sulla base della seniority del/la candidato/a, si offre: contratto full time a tempo determinato o contratto di tirocinio/apprendistato, entrambi finalizzati alla stabilizzazione. (Rif.12982)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: MECCANICO/A

Azienda operante nel commercio di macchinari per l’agricoltura sita a Somma Lombardo cerca 1 MECCANICO/A per interventi di manutenzione e riparazione di attrezzatura per giardinaggio e robot da giardino, supporto alla attività dell’officina, compilazione schede clienti. Si richiede diploma in ambito meccanico, utilizzo strumenti informatici, possesso di patente B ed eventualmente C. Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato, full time. (Rif. 12971)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ANGERA: CUOCO/A

Ristorante in zona Angera ricerca CUOCO/A. Seguendo le ricette dello Chef, gestisce la propria partita di cucina e garantisce pulizia ed organizzazione. Requisiti richiesti: Abilità culinarie, conoscenza delle norme igienico sanitarie e capacità di lavorare in team e sottopressione. Si offre: contratto full time da Ottobre, su turno spezzato 12.00-1500;18.00-23.00.Sulla base dell”esperienza verrà proposto un contratto a tempo determinato 12 mesi o un apprendistato, possibile alloggio a disposizione.(Rif.12948)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

FERNO: GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

Azienda di vigilanza privata ricerca n.4 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno di servizi varco merci, screening merci, piantonamento aeromobile. Si richiede diploma di scuola superiore, patente B e conoscenza a livello intermedio della lingua inglese. Si offre contratto full time su turni di 6 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Ferno. (RIF.12943)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A SERVIZI DI SICUREZZA

Azienda di vigilanza privata ricerca n.4 ADDETTO/A SERVIZI DI SICUREZZA da inserire nel proprio organico. Le risorse verranno inserite in ambito aeroportuale per servizi di: riconcilio bagagli, servizi di rampa aeromobile, servizi di finger aeromobile, sicurezza aeromobile. Si richiede diploma di scuola superiore e patente B, conoscenza a livello intermedio della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato part time orizzontale su turni di 4 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Ferno. (RIF.12942)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa del settore sanitario con sede nella zona di Gavirate, ricerca: n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Mansioni: pulizie dello studio; dei box di fisioterapia; dei servizi igienici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B e preferibile essere automunito. Orario di lavoro part time: da lunedì a giovedì h.1.30 dalle 19.30 o più tardi, sabato e domenica 2h in qualunque momento (lo studio è chiuso). Si offre iniziale contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di stabilizzazione futura. (Rif.13137FM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

CITTIGLIO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Per azienda del cittigliese siamo alla ricerca di 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE da inserire in organico. Indispensabili ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di prima nota. Si offre contratto PART TIME con possibilità di passaggio a FULL TIME dopo periodo di prova. Si offre contratto determinato finalizzato alla stabilizzazione. Rif. 13122VS

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

COCQUIO-TREVISAGO: OPERATORE GENERICO

Residenza Sanitario Assistenziale della zona di Cocquio Trevisago, ricerca n. 4 OPERATORI GENERICI. La figura ricercata opererà all”interno della struttura per disabili occupandosi della gestione dei nuclei (armadi. biancheria ospiti, cucina) in supporto all”attività di ASA, OSS ed educatori. Orario di lavoro: da lunedì al sabato dalle 9:30 alle 14:30. Occasionalmente può essere previsto il turno dalle 12:00 alle 17:00. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di formazione ASA. (Rif 13107PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

COCQUIO-TREVISAGO: OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

Residenza Sanitario Assistenziale operante nella zona di Cocquio Trevisago, ricerca N. 7 OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS). La figura ricercata fornirà assistenza di base agli ospiti della RSA per aiuto nell’igiene personale, nell’alimentazione, nella mobilizzazione. Collaborerà inoltre con l’equipe multidisciplinare alla realizzazione del piano educativo personalizzato. Requisito richiesto: attestato qualifica OSS. Orario di lavoro su tre turni (7-14:30; 14:30-22; 22-7:15) dal lunedì alla domenica con 1 o 2 giorni di riposo settimanale in base alla turnazione effettuata. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (RIF.13106PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CITTIGLIO: IMPIEGATA/O FRONT OFFICE

Per autoscuola del cittigliese siamo alla ricerca di 2 IMPIEGATE/I FRONT OFFICE. La mansione richiede esperienza nell”accoglienza del cliente e nella gestione della cassa. Si espleteranno pratiche automobilistiche e mansioni generiche di sportello. Contratto part time di 30 ore la settimane medie (1 settimana da due pomeriggi e 1 settimana con 3 pomeriggi). iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13105VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

COCQUIO-TREVISAGO: AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Residenza Sanitario Assistenziale operante nella zona di Cocquio Trevisago, ricerca n.7 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALE (ASA). La figura ricercata fornirà assistenza di base agli ospiti della RSA per aiuto nell’igiene personale, nell”alimentazione, nella mobilizzazione. Collaborerà inoltre con l’equipe multidisciplinare alla realizzazione del piano educativo personalizzato. Requisito richiesto: attestato qualifica ASA. Orario di lavoro su tre turni(7-14:30; 14:30-22; 22-7:15) dal lunedì alla domenica con 1 o 2 giorni di riposo settimanali in base alla turnazione effettuata. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

(Rif.13104PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: CAMERIERI/E

Ristorante in zona Laveno Mombello ricerca 2 CAMERIERI/E. Requisiti: saper servire ai tavoli ed accogliere gli ordini dei clienti, esperienza nella mansione, domicilio nelle vicinanze, diploma alberghiero, conoscenze discreta di inglese e tedesco, patente b ed essere automuniti. Si offre: contratto full time, su turno spezzato 10.00-15.00;18.00-24.00. Si propone un contratto a tempo determinato di 3 mesi.(Rif. 13103 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: CUOCO/A

Ristorante in zona Laveno Mombello ricerca CUOCO/A. Requisiti: abilità culinarie, esperienza nella mansione, domicilio nelle vicinanze, diploma di cuoco, conoscenze discreta di inglese e tedesco, patente b ed essere automuniti, saper preparare e gestire la propria linea di cucina, garantendo pulizia ed organizzazione, saper fare gli ordini. Si offre: contratto full time, su turno spezzato 09.30-15.00;17.00-23.00. Si propone un contratto a tempo determinato di 3 mesi.(Rif. 13102 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: POSATORE SERRAMENTI

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Besozzo ricerca un POSATORE SERRAMENTI. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. E? richiesta patente B, preferibile patente C e disponibilità ad effettuare eventuali trasferte in ambito regionale. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13097DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: OPERATORE CNC

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Besozzo ricerca un OPERATORE CNC. Il candidato opererà su Centri di Lavoro. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di Diploma ad Indirizzo Tecnico, preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo, conoscenza Autocad e Office. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13096DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: SERRAMENTISTA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Laveno ricerca un SERRAMENTISTA. Il candidato si occuperà della produzione di serramenti. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo e capacità di lettura disegno tecnico. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13095DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: INGEGNERE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE

Azienda di Consulenza e Sicurezza sul Lavoro della zona di Laveno ricerca un/una INGEGNERE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE. Il candidato si occuperà della gestione della sicurezza delle aziende clienti, redazione DVR, DUVRI, POS, procedure di sicurezza. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente o titolo di studio equivalente. Verranno prese in considerazione sia candidatati in possesso di una precedente esperienza nel ruolo, sia Neolaureati interessati ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel settore. Si richiede la conoscenza di Autocad. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato 12 mesi o apprendistato. Rif.12962DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella registrazione delle fatture fornitori, emissione fatture clienti, intrasat, scadenziario clienti/fornitori, libro cespiti, elaborazione e registrazione stanziamenti e risconti, reportistica, archivio, registrazione merci in entrata, organizzazione spedizioni, ddt; diploma o laurea ambito amministrativo contabile, buono inglese e francese, SAP BUSINESS ONE, OFFICE, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, pieno, sostituzione maternità. (Rif. 13132)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI

Per azienda di Caronno Pertusella, operante nella produzione propria e nella posa di serramenti, si ricercano: N.2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI. La risorsa si occuperà della manutenzione per quanto riguarda serramenti, tapparelle, porte blindate, zanzariere, veneziane. Indispensabile esperienza pregressa nella mansione, POSSESSO DELLA PATENTE B. Si offre contratto a tempo pieno, inizialmente a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13131D)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: AIUTO POSATORE DI SERRAMENTI

Per azienda di Caronno Pertusella, operante nella produzione propria e nella posa di serramenti, si ricercano: N.5 AIUTO POSATORI DI SERRAMENTI. Le risorse si occuperanno presso cantieri della posa di serramenti in alluminio, tapparelle, cassonetti e zanzariere. Preferibile, ma non indispensabile esperienza pregressa nella mansione, POSSESSO DELLA PATENTE B. Si offre contratto a tempo pieno, inizialmente a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13130D)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CUVIO: LAPIDEI ARTIGIANI

Azienda specializzata nella costruzione e nel rivestimento in pietra naturale cerca 1 MANOVALE CON ESPERIENZA E CONOSCENZA NELLA POSA DELLA PIETRA. Il contratto ,a tempo pieno con orario a giornata prevede alcune trasferte che non comportano il pernottamento fuori casa .L’azienda si trova in Valcuvia ed è richiesta la residenza massimo 15 km dalla sede.Rif.13115

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

LUINO: PROMOTER ALL’INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Azienda di promozione ricerca UN COLLABORATORE PER LA PUBBLICIZZAZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ALL”INTERNO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE .Il contratto proposto è a chiamata e l”orario di lavoro flessibile, in base agli orari di apertura del negozio. Sede di lavoro Luino. Richiesta capacità comunicativa e eventuale conoscenza della lingua tedesca. rif.13113st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERATORE/TRICE SU ORDITOIO TESSILE

Azienda operante nel luinese cerca 1 OPERATORE/TRICE SU ORDITOIO TESSILE per assunzione a tempo indeterminato .Orario di lavoro su due turni o a giornata secondo le esigenze. Indispensabile esperienza nel settore. Rif.13073

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERATORE/TRICE SU MACCHINE PER TESSITURA

Azienda operante nel luinese cerca 1 OPERATORE/TRICE SU MACCHINE PER TESSITURA per assunzione a tempo indeterminato .Orario di lavoro su due turni o a giornata secondo le esigenze. Indispensabile esperienza nel settore. Rif.13072ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CUVIO: ADDETTO/A PULIZIE DI INTERNI

Azienda di servizi cerca 1 FIGURA ADDETTA PULIZIE DI INTERNI di una grande azienda situata in Valcuvia. La persona assunta, che deve essere automunita, si dovrà occupare della pulizia di bagni, zone ristoro, spogliatoi e uffici. L”orario di lavoro previsto è un part time con orario sia mattutino che serale e il contratto offerto è inizialmente a tempo determinato con possibilità di proroga e finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Si richiedono serietà, professionalità e precisione nell”esecuzione dei compiti. Rif 12918 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

CUVIO: LAPIDEI ARTIGIANI

Azienda specializzata nella costruzione e nel rivestimento in pietra naturale cerca 3 COLLABORATORI/TRICI DISPOSTI/E AD IMPARARE L’ARTE DELLA PIETRA: 1 apprendista volenteroso che possa fare da supporto e da aiuto ai colleghi; 1 operaio posatore con esperienza e conoscenza nella posa della pietra;1manovale con conoscenza dei materiali e capacita’ nel taglio della pietra.Il contratto,a tempo pieno con orario a giornata prevede alcune trasferte che non comportano il pernottamento fuori casa.L’azienda si trova in Valcuvia ed e’ richiesta la residenza max 15 km dalla sede.Rif.12889 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

GERMIGNAGA: DIRETTORE/TRICE OPERATIVO/A

Azienda di Germignaga cerca 1 DIRETTORE/TRICE OPERATIVO/A. Il candidato dovrà organizzare la produzione secondo processi che siano replicabili a supporto dell’espansione aziendale. Necessario aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale o esperienza equivalente. Preferibilmente ma non indispensabile essere iscritti all”albo degli ingegneri per poter firmare alcuni progetti e avere esperienza manageriale e di organizzazione dei processi di produzione. Si richiede patente B per spostamento con mezzo dell’azienda. Orario di lavoro full time. Tipologia di contratto: tempo indeterminato. Rif.12849

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: APPRENDISTA ASO

Studio dentistico di Lavena Ponte Tresa cerca 1 APPRENDISTA ASO. Nello specifico la figura dovrà possedere l’attestato ASO, inoltre è richiesta preferibilmente conoscenza delle lingue inglese e tedesca; residenza in zone limitrofe sede azienda. Orario di lavoro: dalle ore 09:00 alle ore 18:00 da lunedì a venerdì. Contratto offerto: Apprendistato. (Rif. 12638 AS)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO)

Studio dentistico di Lavena Ponte Tresa cerca 1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO). Preferibile esperienza nel settore, nello specifico la figura dovrà possedere l”attestato ASO, inoltre è richiesta preferibilmente conoscenza delle lingue inglese e tedesca; residenza in zone limitrofe sede azienda. Orario di lavoro: dalle ore 09:00 alle ore 18:00 da lunedì a venerdì. Contratto offerto: tempo indeterminato. (Rif.12636 AS)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CREMENAGA: OPERAIO/A BOSCAIOLO/A

Azienda Agricola di Cremenaga cerca 1 OPERAIO/A BOSCAIOLO. Preferibile esperienza nel settore; nello specifico la figura si occuperà della sistemazione del verde: taglio erba, messa a dimora piantine, utilizzo motosega e conduzione di trattori. Residenza in zone limitrofe alla sede dell”azienda. Orario di lavoro: dalle 07:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e sporadicamente anche al sabato mattina. Contratto offerto: periodo di prova 1 mese con possibilità di proroga lungo periodo. (Rif.12619 DB)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CREMENAGA: OPERAIO/A MANUTENTORE DEL VERDE

Azienda Agricola di Cremenaga cerca 1 OPERAIO/A MANUTENTORE DEL VERDE. Non è richiesta esperienza nel settore; nello specifico la figura si occuperà della sistemazione del verde: taglio erba, messa a dimora piantine, ecc. Residenza in zone limitrofe alla sede dell”azienda. Orario di lavoro: dalle 07:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e sporadicamente anche al sabato mattina. Contratto offerto: periodo di prova 1 mese con possibilità di proroga lungo periodo. (Rif.12618 DB)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ELETTRICISTA

Ditta di installazione impianti idraulici situata a Caronno Pertusella, ricerca: N.1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza ed autonomia nell””installazione e nella manutenzione di impianti elettrici e nell”installazione dei componenti elettrici in caldaie, centrali termiche, riscaldamento a pavimento e impianti di condizionamento. Richiesta conoscenza degli strumenti informatici e possesso della patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. Orario di lavoro a tempo pieno. (RIF.13100D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: FRIGORISTA

Ditta di installazione impianti idraulici situata a Caronno Pertusella, ricerca: N.1 FRIGORISTA. Requisiti richiesti: esperienza ed autonomia nell””installazione e nella manutenzione di impianti di condizionamento. Richiesta conoscenza degli strumenti informatici e possesso della patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. Orario di lavoro a tempo pieno. (RIF.13099D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: IDRAULICO ESPERTO

Ditta di installazione impianti idraulici situata a Caronno Pertusella, ricerca: N.1 IDRAULICO. Requisiti richiesti: esperienza ed autonomia nell”installazione e nella manutenzione di impianti idraulici civili (caldaie, centrali termiche, riscaldamento a pavimento). Richiesta conoscenza degli strumenti informatici e possesso della patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. Orario di lavoro a tempo pieno. (RIF.13098D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie con sede a Saronno, ricerca: n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Mansioni: pulizie di condomini e uffici (porticati, vetri, uffici, gestione ritiro rifiuti). Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; INDINSPENSABILE patente B, automunito; residenza in zone limitrofe nel saronnese. Orario di lavoro tempo pieno 38 ore settimanali da lunedì a sabato. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (Rif.13082D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SAN VITTORE OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda metalmeccanica situata a San Vittore Olona, ricerca: N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occuperà di supporto negli uffici, in ambito commerciale ed amministrativo. Requisiti richiesti: utilizzo pc, buona conoscenza lingua inglese, età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre contratto di apprendistato, full-time. (Rif.13081D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SAN VITTORE OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Azienda metalmeccanica situata a San Vittore Olona, ricerca: N.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE. La risorsa si occuperà della contabilità generale, fino al bilancio ante imposte, registrazioni fatture attive e passive, fatturazione estera, estratti conto, f24, bonifici, registrazione stipendi, registri iva, lipe, libro giornale ed inventari. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, utilizzo pc, buona conoscenza lingua inglese, patente b. Si offre contratto tempo indeterminato, part-time dalle ore 08:00 alle ore 12:00. (Rif. 13080)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PART-TIME

Società di trasporti di Tradate cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in ambito amministrativo, diploma scuola superiore, pc e pacchetto office, buono inglese, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, part-time dalle 14.00 alle 17.00. (Rif. 13134)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TERMOIDRAULICO

Azienda di Tradate cerca 1 TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella installazione di impianti termoidraulici, disponibilità a trasferte, pat B. Si offre tempo determinato 1 anno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 13114)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Azienda di Tradate cerca 1 ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nello stampaggio, selezione e controllo pezzi, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, disponibilità ai turni. Si offre tempo determinato, turni 6.00-14.00/14.00-22.00 ed eventuale notte quando necessario. (Rif. 13091)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: APPRENDISTA IDRAULICO

Azienda di Castelseprio cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO IDRAULICO. La risorsa affiancherà e supporterà il personale qualificato ed imparerà ad usare l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dei vari lavori. Requisiti richiesti: indispensabile buona volontà ad apprendere il mestiere ed età compatibile con contratto di apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre apprendistato, giornata. (Rif. 13088)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: OPERAIO/A IDRAULICO CON ESPERIENZA

Azienda di Castelseprio cerca 1 OPERAIO/A IDRAULICO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella installazione di impianti idraulici, sanitari, riscaldamento e condizionamento, gradito attestazione corso termoidraulica, pat. B, disponibilità a trasferte. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13087)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA

Azienda di Vedano Olona cerca 1 CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di macchina piana, tagliacuce e bordatrici, gradito corso taglio/cucito, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time (8.30-12.30 – 14.00-16.00). (Rif. 13083)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE

Azienda di Vedano olona cerca 1 ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE. La risorsa gestirà l’end to end del processo di proposta commerciale ai clienti, interfacciandosi quotidianamente con i dipartimenti acquisti, marketing, vendite e ricerca e sviluppo Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa, diploma o laurea indirizzo economico, office, ottimo inglese, automunito/a, disponibilità ad eventuali trasferte anche all’estero. Si offre tempo determinato 12 mesi, rinnovabili, tempo pieno, orario dalle 8.30/13.00-14.00/17.30. (Rif. 13068)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: ADDETTO/A UFFICIO IMPORT/EXPORT E LOGISTICA

Azienda di Vedano Olona cerca 1 ADDETTO/A UFFICIO IMPORTR/EXPORT E LOGISTICA. La risorsa dovrà organizzare, gestire e monitorare le spedizioni import/export via mare, terra e aereo, gestire ordini di spedizione, operazioni di importazioni e controlli documenti doganali, carichi merce e predisposizione relativa documentazione, bolle, pratiche doganali, fatture. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa, buona dialettica, diploma o laurea indirizzo economico, buono inglese, office, pat. B. Si offre tempo indeterminato, tempo pieno, orario da lunedì a venerdì 8.30/13.00 – 14.00/17.30.(Rif. 13066)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CUCITRICE MACCHINA PIANA

Lavanderia industriale di Tradate cerca 1 CUCITRICE BIANCHERIA PER LA CASA. Requisiti richiesti: gradita esperienza nell’uso di macchina piana, orlatore e taglierine; automuniti/e. Si offre tempo determinato con successiva stabilizzazione, orario di lavoro da lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 1330-15.30. (Rif. 13022)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: CONTABILE

Studio commercialista di Venegono Superiore cerca 1 CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella gestione della contabilità semplificata e ordinaria fino alla stesura del bilancio, dichiarativi. liquidazioni periodiche IVA calcolo IMU TASI fabbricati e terreni, F24; diploma ragioneria o laurea economia e commercio o equipollenti, office. si offre tempo indeterminato, pieno dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.30-18.30. (Rif. 13020)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di Vedano olona cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle pulizie di scale, uffici, pat. B automunita/o per i vari spostamenti. Si offre tempo indeterminato, part-time (Lunedì e Mercoledì dalle 5.30 alle 8.30,con la possibilità di spostare l’orario alla sera dalle 17.30 alle 20.30 – Martedì dalle 12 alle 14 – Mercoledì 12 alle 13.30-Venerdì dalle 6.30 alle 8.00 e 16.30 alle 20.00 – Sabato dalle 8.30 alle 10.30). (Rif. 13015)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

TRADATE: OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE

Azienda di Tradate cerca 1 OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), conoscenza disegno meccanico, materiali e programmazione. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 12977)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TORNITORE TORNIO TRADIZIONALE

Azienda di Tradate cerca 1 TORNITORE SU TORNIO TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo tornio tradizionale, conoscenza disegno meccanico e materiali. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 12976)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

MOZZATE: MANOVALE CARPENTIERE METALLI

Carpenteria metallica di Mozzate cerca 1 MANOVALE CARPENTIERE. Requisiti richiesti: buona volontà ad imparare il mestiere, età compatibile con apprendistato, pat. B, disponibilità a trasferte, residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato, giornata, e successiva stabilizzazione. (Rif. 12960)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE DI STUDIO

Studio commercialista di Varese cerca 1 CONTABILE DI STUDIO. Indispensabile esperienza di almeno cinque anni di contabilità in studi professionali; utilizzo di un gestionale per la contabilità; residenza in Provincia di Varese. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13133 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BISUSCHIO: MONTATORE MOBILI

Per Azienda affermata nel territorio per la vendita di mobili e arredo casa, stiamo cercando 1 MONTATORE DI MOBILI. Requisiti: utilizzo dell’attrezzatura per il montaggio, affinità al tipo di lavoro, munito di mezzo proprio. Contratto: Apprendistato, full time dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Disponibilità immediata. Rif.13126-BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: INSERVIENTE

Per struttura residenziale per anziani, sita a Malnate, siamo alla ricerca di n.1 INSERVIENTE. La figura selezionata sarà adibita alla pulizia delle camere e degli spazi comuni della struttura, nonchè ad attivita di supporto in cucina. Rapporto di lavoro part-time, su turni. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di durata iniziale di 2 mesi finalizzato ad un futuro inserimento a lungo termine nella struttura.(Rif.13121 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BISUSCHIO: APPRENDISTA MECCANICO

Autoriparatore multimarca di Bisuschio cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO per attività di manutenzione e riparazioni ordinarie auto e sostituzione pneumatici. Indispensabile formazione in campo meccanico o anche breve esperienze nella mansione; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe; automuniti; Orario: tempo pieno 40 ore da lunedì a venerdì. Contratto: apprendistato. (Rif. 13111 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per studio professionale stiamo cercando 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Mansioni: gestione della contabilità come per esempio registrazioni di fatture elettroniche, dichiarazioni, bilanci e altre attività inerenti la mansione. Requisiti: esperienza minimo due anni, munito/a di automezzo. Contratto: full time a tempo indeterminato.

Rif.13108.BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

MALNATE: PARRUCCHIERE/A PART-TIME

Parrucchiere da uomo, donna e bambino a Malnate ricerca N. 1 PARRUCCHIERE/A PART-TIME.

Sono richiesti: qualifica per l’esercizio della professione, esperienza pregressa, residenza nei comuni limitrofi. Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. SI offre contratto a tempo determinato di 1 anno (RIF. 13093 MG).

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per impresa di pulizie con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La figura selezionata sarà adibita alla pulizia generale di uffici, scale e concessionarie. Si offre un contratto di lavoro part-time, con orario da concordare, a tempo indeterminato.(Rif.13086 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI

Per mobilificio di Varese siamo alla ricerca di n.1 OPERAIO/A ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI. Richiesto il possesso della patente B. Non è necessario avere esperienza nella mansione. Si offre un contratto di lavora a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all””assunzione a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì dalle 08:00/12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.(Rif.13085 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Cooperativa sociale per Struttura residenziale di Varese cerca 2 AUSILIARI/E SOCIO ASSISTENZIALI (ASA).Indispensabile possesso attestato ASA; disponibilità ai turni diurni; residenza zone limitrofe città di Varese; Orario: tempo pieno su turni diurni (6-13.30; 13.30-21). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13059 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (OSS)

Cooperativa sociale per Struttura residenziale di Varese cerca 1 OSS. Indispensabile possesso attestato OSS; residenza zone limitrofe città di Varese; possesso patente B; disponibilità ai turni diurni (6-13.30; 13.30-21). Orario: turni diurni. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13058 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A CAMBIO PARABREZZA

Per azienda di Varese specializzata nei servizi di autoriparazioni, stiamo cercando 1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL CAMBIO PARABREZZA. Requisiti: esperienza nel settore delle autoriparazioni di almeno 3 anni, precisione, puntualità, munito di mezzo proprio. Contratto full time dal lunedì al venerdì, a tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. Rif. 13052

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: BUSINESS CONTROLLER

Per Azienda del settore della plastica stiamo cercando 1 BUSINESS CONTROLLER. Mansioni: Gestione tesoreria aziendale, recupero crediti, previsioni finanziarie, gestione pratiche assicurative, altre attività che prevedono conoscenze contabili pregresse. Requisiti: lingua inglese fluente, esperienza nella stessa mansione almeno 3 anni, gestione pacchetto office eccellente, laurea in scienze economico-giuridiche, munito di mezzo proprio. Contratto: full-time dal lunedì al venerdì a tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. Il compenso verrà comunicato in sede di colloquio. Rif.13051-BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A MACCHINA CNC

Azienda settore chimico gomma plastica di Varese cerca 1 ADDETTO/A MACCHINA CNC. Preferibile esperienza sulle macchine a controllo numerico; indispensabile utilizzo AUTOCAD; residenza zone limitrofe città di Varese; possesso patente B per utilizzo mezzo aziendale; Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (RIF. 13039 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUSIMPIANO: AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA

Ristorante in Valceresio cerca 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza nella mansione; automuniti; Orario: tempo pieno orario spezzato. Contratto: tempo determinato 3 mesi. (Rif.13001 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUSIMPIANO: CUOCO/A CON ESPERIENZA

Ristorante in Valceresio cerca 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile conoscenza piatti della cucina italiana, specialità pesce, abilità e pazienza nella decorazione di piatti; automuniti; Orario: tempo pieno spezzato. Contratto: tempo determinato 3 mesi. (Rif. 13000 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GORLA MINORE: ADDETTO/A ALLA RECEPTION

Società che eroga servizi sociosanitari cerca, per la sede di Gorla Minore, 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION. La persona avrà il compito di gestire chiamate in entrata al centralino, accoglienza ospiti e gestione di fornitori. Richiesta conoscenza dei programmi informatici, di posta elettronica e propensione al rapporto con il pubblico. Titolo di studio richiesto diploma superiore. Richiesta patente B e automuniti, posto non raggiungibile da mezzi pubblici. Orario part time 21 ore settimanali così distribuite: lunedì-giovedì-sabato mattina; martedì e venerdì pomeriggio; mercoledì e domenica riposo. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi. (Rif. MD 13138)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTI/E ACCOGLIENZA E RECEPTION

Società che gestisce il servizio idrico della Provincia di Varese ricerca 2 ADDETTI/E ACCOGLIENZA E RECEPTION. Le persone selezionate si occuperanno di accoglienza utenti e fornitori, di smistare le chiamate in entrata indirizzandole correttamente, di distribuzione corrispondenza cartacea e digitale, di supporto vario di segreteria. Richiesto diploma di scuole secondaria superiore, conoscenza pacchetto Office, ottima capacità di relazione e contatto con il pubblico. Orario a giornata (h 8,00-16,40, con pausa pranzo di un’ora). Sede raggiungibile con mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13135).

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: TUTTOFARE

Società alberghiera, per la zona di Somma Lombardo, cerca per hotel 1 TUTTOFARE. La persona si occuperà della piccola manutenzione ordinaria della struttura attraverso riparazioni e/o sostituzioni e tenuta in ordine degli spazi adiacenti. Richiesto possesso patente B ed auto (zona non raggiungibile dai mezzi pubblici). Orario di lavoro: part-time 21 ore settimanali, da definire in sede di colloquio. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. MD 13120)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

MORNAGO: ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI

Azienda nel settore metalmeccanico, per la zona di Mornago, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI. Il candidato, con preferibile esperienza nella mansione, si occuperà, all’interno dell’ufficio di produzione, dell’inserimento di ordini (gradita conoscenza del gestionale Panthera). È richiesto possesso di diploma, buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto office e uso del pc. Possesso patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario part time, da definire in sede di colloquio e contratto a tempo indeterminato (Rif. MD 13116).

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO

Azienda nel campo della produzione per la sede di Saronno, ricerca 1 ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO. La persona si occuperà dell’assemblaggio di stecche di tapparelle su apposito banco di lavoro (previsto spostamento del materiale dallo scaffale al piano di lavoro) attraverso l’uso di avviatore e/o pistola graffettatrice. Titolo richiesto licenza media, possesso patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario full time dalla 07.50-11.50/13.30-17.30 con assunzione a tempo indeterminato (Rif. MD 13112)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORNAGO: ASSISTENTE CONTABILE

NUOVA- Azienda nel settore metalmeccanico, per la sede di Mornago, cerca 1 ASSISTENTE CONTABILE. La persona, in possesso di diploma superiore, si occuperà dell’inserimento di fatture e della registrazione di documenti di trasporto della merce. Si richiede conoscenza della lingua inglese (gestione di documenti redatti in lingua inglese), buona conoscenza del pacchetto Office e preferibile conoscenza del gestionale Teamsystem. Gradita esperienza in ambito contabile. Orario part time, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13110)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A DATA ENTRY

NUOVA- Catena di negozi specializzati in compravendita di oro seleziona per la filiale di Gallarate 1 ADDETTO/A DATA ENTRY. Si selezionano candidati in possesso di diploma di scuola superiore, con buona padronanza del pacchetto Office e della navigazione online. Il ruolo prevede attività di inserimento dati relativi ai fatturati della rete di vendita sul gestionale aziendale. Luogo di lavoro servito da mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì (da definirsi se mattina o pomeriggio secondo disponibilità del lavoratore). Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13109)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

CORGENO: ADDETTI/E PULIZIE

NUOVA- Residenza per anziani sita in Corgeno seleziona nr. 2 ADDETTI PULIZIE. Attività previste: pulizie e sanificazione delle camere degli ospiti, degli spazi comuni e dei magazzini. Necessario possesso patente B ed auto. Gradita esperienza pregressa. Orario di lavoro: Part-Time 21 ore settimanali (possibilità orario al mattino oppure al pomeriggio). Assunzione a tempo determinato di 7 mesi. (Rif. SI 13101)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

SESTO CALENDE: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Azienda di servizi operante in campo aereonautico seleziona per la propria sede di Sesto Calende 1 ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’, da inserire a supporto del team Finance. Richiesto il possesso di diploma di ragioneria oppure di laurea in ambito economico, ottima competenza nell’utilizzo del pacchetto Office, ed in particolare di Excel, conoscenza almeno di base (livello B1) della lingua inglese, doti relazionali e comunicative. Luogo di lavoro servito dai mezzi pubblici. Orario part-time o full-time da definire in fase di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13092)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

SESTO CALENDE: CUSTOME CARE SPECIALIST

Azienda di servizi operante in campo aereonautico seleziona per la propria sede di Sesto Calende 1 “CUSTOME CARE SPECIALIST”, con ottima padronanza della lingua inglese (livello C1-C2). La persona si occuperà sia di funzioni di segreteria direzionale per i manager stranieri della società (organizzazione, viaggi, meeting, preparazione documenti e presentazioni), sia di accoglienza e gestione clienti (piloti) onsite (visti di ingresso, trasferte, risoluzione problematiche). Oltre al necessario requisito di padronanza della lingua inglese, è richiesto il possesso di diploma o di laurea, buona predisposizione alle relazioni interpersonali, doti di precisione, competenza nell’utilizzo del pacchetto Office, proattività, autonomia e capacità di risoluzione dei problemi. Luogo di lavoro servito dai mezzi pubblici. Orario a tempo pieno. Si offre contratto a tempo determinato di 9 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13090)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESNATE: IMPIEGATO/A SPECIALISTA QUALITA’- SICUREZZA- AMBIENTE

Azienda del settore metalmeccanico con sede a Besnate seleziona 1 IMPIEGATO/A SPECIALISTA QUALITA’- SICUREZZA- AMBIENTE, che si occuperà di gestire la documentazione aziendale e le certificazioni inerenti queste tematiche. Si ricercano persone diplomate o laureate, meglio se in materie tecniche, con ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare programmi Excel e Powerpoint). Richieste doti di precisione ed accuratezza. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario part-time da definirsi in fase di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 12987)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BISUSCHIO: ADDETTO/A PREPARAZIONE TESSUTI

Azienda tessile di Bisuschio seleziona 1 ADDETTO/A PREPARAZIONE TESSUTI. La persona si occuperà di preparazione rotoli di tessuti per le fasi di tintura e finissaggio, anche con ausilio di transpallet elettrico. Richiesta esperienza in ambito produttivo. Orario part-time 21 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. SI 12953)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A ALLE VENDITE

Nota insegna di abbigliamento ricerca per il proprio Punto Vendita di Gavirate 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE. La persona si occuperà di accoglienza e assistenza alla clientela, di rifornimento merce, di riordino dei prodotti e organizzazione all’interno del negozio e di gestione della cassa. Richiesta esperienza in ambito commerciale/ vendita al pubblico, preferibile possesso diploma di scuola superiore, flessibilità e doti relazionali. Possibilità di orario part-time oppure tempo pieno secondo esigenze del candidato. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione successiva. (Rif. SI 12839)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A SCARICO E CARICO MERCI

Azienda nel settore della logistica, trasporto e spedizioni cerca 3 ADDETTI SCARICO E CARICO MERCI per la sede di Lonate Pozzolo. La persona si occuperà dello scarico e carico delle merci e successivo smistamento tramite rullo, tenuta in ordine del piazzale. Titolo richiesto licenza media e conoscenza degli strumenti informatici. Gradito possesso patente B ed auto. Orario di lavoro: part-time 21/25 ore settimanali, su turni dalle 6.00 alle 21.00 da lunedì a sabato. Assunzione a tempo determinato 7 mesi. (Rif. MD 12829)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio con Pos, spiegare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da 8 ore (no turno notturno). Si offre contratto a tempo determinato sei mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 12694)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: MAGAZZINIERE

Azienda che opera nel settore metalmeccanico, per la sede di Caronno Pertusella, ricerca 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di scarico e scarico dei vettori tramite uso del muletto, caricamento a magazzino della merce in entrate e uscita con applicativi gestionali interni. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore. Possesso patente B e preferibile patentino del muletto. Orario previsto tempo pieno 8:00-12:00/13:00-17:00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 12685)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it