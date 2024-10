Tutti gli uragani più forti degli ultimi vent’anni in America

L’ultimo uragano che si è abbattuto sulla Florida di recente ha generato numerose e diverse opinioni riguardo la sua origine e la forza distruttiva. Da qui nasce la domanda e la curiosità su quali siano stati gli uragani più forti degli ultimi anni ad aver provocato ingenti danni e vittime in America. Ed è proprio per questo motivo che Varesenews ha voluto realizzare una ricerca più approfondita, partendo dal 2005 fino ad oggi.

La scelta dell’arco temporale è giustificata dal fatto che proprio in questi anni sono stati riscontrati i cicloni tropicali più forti.

Innanzitutto è fondamentale capire quando un ciclone tropicale può essere definito un uragano. Se infatti si sviluppa nell’Atlantico settentrionale o nel Pacifico centro-settentrionale e nord-orientale si parla di urgano, altrimenti di ciclone o tifone.

Come metodo di ricerca si è voluto inizialmente suddividere per anni gli uragani e successivamente fare un confronto tenendo conto di: numero vittime, forza dei venti e danni causati.

Uragani nel 2005

Tra quelli registrati in questo anno, i più forti sono stati: Katrina, Wilma, Rita, Delta e Emily. Tutti tranne l’uragano Delta hanno raggiunto una potenza di categoria 5. Da un’analisi dei dati emersi in media i danni causati in totale dal passaggio dei 5 uragani di aggira a più di 150 miliardi di danni e a più di 2mila vittime.

A livello di danni causati rimane sempre con il dato più elevato l’uragano Katrina (125miliardi), seguito da Wilma (29,1miliardi), Rita (11,3miliardi), Delta (2miliardi) e in ultimo Emily (950milioni).

Uragani dal 2011 al 2020

In questo periodo sono stati registrati 7 uragani che hanno causato in totale più di 200 miliardi di danni materiali e causato la morte di circa 860 persone. Si tratta dell’uragano Sandy, Irma, Irene, Harvey, Laura, Eta e Iota. Nessuno di questi ha raggiunto la categoria 5, ma sono rimasti tra la categoria 3 e 4.

Il dato più elevato di danni materiali appartiene all’uragano Harvey, che ha causato circa 125miliardi di danni. Seguono poi Irma (64 miliardi), Sandy (50 miliardi), Laura (14 miliardi), Irene (10 miliardi), Eta (5 miliardi). I danni dell’uragano Iota rimangono ancora ad oggi sconosciuti.

Uragani dal 2021 al 2024

Tra il 2021 e il 2024 sono stati 5 gli uragani registrati e che hanno causato non pochi danni. Tra questi l’ultimo più recente è stato Milton, che ha raggiunto la categoria 5. Gli altri quattro che si sono abbattuti sono stati: Ida, Fiona, Ian e Beryl che hanno portato alla morte di oltre 277 persone e più di 160 miliardi di danni.

Ad aver causato maggiori danni è stato l’uragano Ian (112,9miliardi), seguono poi Ida (50miliardi), Beryl (6miliardi), Fiona (100milioni). Si stanno ancora verificando i danni causati dall’uragano Milton.

Come si può leggere dal grafico riportato qui sotto, l’uragano Katrina è quello che ha causato il maggior numero di vittime, seguito poi dall’uragano Rita e Wilma. In ultimi, per numero vittime, si trovano l’uragano Emily e Delta.