Un fantasma d’altri tempi alla biblioteca di Castelletto Ticino con l’autrice

Sabato 26 ottobre alle ore 10.30 l’autrice novarese Daniela Mazzoni incontra i bambini per dare vita a una delle avventure di Betta e Matilde

Sabato 26 ottobre finalmente ritorna a Castelletto Sopra Ticino Daniela Mazzoni, autrice novarese delle avventure di Betta e Matilde, una serie di storie che hanno per protagoniste una bambina e la sua gattina nera.

Alle ore 10.30, presso la Biblioteca comunale, l’autrice leggerà ai bambini la seconda avventura del ciclo dedicato alle due amiche, dal titolo “Un fantasma d’altri tempi”, una storia perfetta per aspettare Halloween.

“C’era una volta (e forse c’è ancora) un piccolo paese di campagna, spolverato di neve in inverno e circondato da risaie ricolme d’acqua in primavera. Come tutti ormai sanno, qui vivono Matilde e la sua gattina Betta, nera dalla punta delle orecchie all’ultimo pelo della coda.”

Stavolta Matilde e Betta devono fare i conti con un tremendo fantasma venuto dal passato, poi quando tutto sembra essere tornato tranquillo e monotono, la povera gattina si ritrova a fluttuare tra galassie e pianetini nello spazio infinito.

L’evento, indicato per bambini dai 6 agli 11 anni, è ad ingresso libero.