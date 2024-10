“Uno scatto per l’autonomia” al fotoclub il Sestante

Apre venerdì 11 ottobre alla sala espositiva del fotoclub Il Sestante a Gallarate la mostra fotografica “Uno scatto per l’autonomia”, firmata da Salvatore Benvenga.

“Un progetto che racconta come si possono superare barriere e sentirsi meno soli per ricomporre il puzzle della vita”.

«Il lavoro – spiega Benvenga – può essere considerato un prosieguo della mia mostra “Oltre il silenzio” svoltasi diversi anni fa. Sono immagini che cercano soprattutto di far breccia in quella cortina fumogena di emarginazione che avvolge il mondo dell’handicap, in una società pressoché totalmente orientata alla separazione e tra chi ce la fa e chi non ce la potrà mai fare».

Le foto seguono la vita di un gruppo di ospiti della comunità Iris, all’Aloisianum. «È ovviamente un lavoro di documentazione ma attento a non indulgere nel pietismo o nella esaltazione, bensì mira a far conoscere una realtà che molti ignorano o preferiscono non vedere perché ( fortuna loro) la sorte non gli ha dato in famiglia problemi così grandi».

La mostra è allestita alla sala del Sestante, in via San Giovanni Bosco 18 a Gallarate.

Inaugurazione venerdì 11 ottobre ore 21,00.

La mostra resta aperta con Ingresso Libero anche sabato 12 ottobre dalle 16,30 alle 19,00 e domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,00