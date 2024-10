Via alla legge di bilancio da 30 miliardi, arriva la carta da mille euro per i nuovi nati

Il Consiglio dei Ministri I’ha approvato la manovra. Fanno sapere gli uffici del Ministero dell’Economia che il governo ha approvato il disegno di legge di bilancio con un impatto economico lordo stimato di circa 30 miliardi nel 2025, 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Ecco i principali provvedimenti inclusi nel disegno di legge anticipati.

Proroga della riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale

Il disegno di legge vuole rendere strutturali le misure già attuate nel corso dell’anno riguardanti il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote IRPEF in tre scaglioni.

Rinnovo dei contratti pubblici

Il Governo ha stanziato le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2025-2027. Un passo importante per assicurare adeguamenti contrattuali e miglioramenti salariali per i lavoratori del settore pubblico.

Sanità: potenziamento delle risorse

Un’altra area di intervento riguarda il sistema sanitario, con un incremento delle risorse destinate al rinnovo dei contratti del personale sanitario e agli investimenti in infrastrutture e servizi. Lo stanziamento previsto è in linea con la crescita del PIL nominale, garantendo un rafforzamento del sistema sanitario nei prossimi due anni.

Supporto alle famiglie e bonus natalità

Il bilancio conferma e rafforza le misure di supporto alle famiglie. Tra queste, il potenziamento dei congedi parentali e l’introduzione di una nuova “Carta per i nuovi nati”, che assegna 1000 euro ai genitori con ISEE inferiore a 40 mila euro per le spese legate ai nuovi nati. È previsto anche un rafforzamento del bonus asilo nido, con la novità dell’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. In questo contesto, la Carta “Dedicata a te” viene rifinanziata con 500 milioni di euro per il 2025.

Lavoro e incentivi per le imprese

Il disegno di legge include misure volte a incentivare l’occupazione, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Vengono confermati gli incentivi per l’assunzione di giovani e donne, estendendo questi benefici anche al biennio 2026-2027. È prevista anche la decontribuzione per le imprese situate nelle ZES (Zone Economiche Speciali) e il rafforzamento degli incentivi per l’autoimpiego nei settori strategici legati alla transizione digitale ed ecologica.

Inoltre, i fringe benefits per i nuovi assunti verranno maggiorati, in particolare per coloro che accettano di trasferirsi a più di 100 chilometri dalla loro residenza. Infine, viene confermata la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori per il triennio 2025-2027.

Pensioni e incentivi per i lavoratori senior

Sul fronte delle pensioni, sono state confermate le misure già in vigore, con un potenziamento degli incentivi per i lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età pensionabile ma scelgono di continuare a lavorare. Queste misure intendono valorizzare la permanenza dei lavoratori più esperti nel mercato del lavoro.

Investimenti pubblici e difesa

Il disegno di legge stanzia risorse per garantire che la spesa per gli investimenti pubblici continui a crescere anche successivamente alla conclusione del PNRR. In particolare, è previsto un aumento degli investimenti nel settore della difesa, in linea con i requisiti della nuova governance europea.

Efficentamento della spesa pubblica

Infine, sono state previste misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche, con coperture aggiuntive derivanti dai contributi dei settori bancario e assicurativo.