A Barasso il nuovo libro di Corrado Occhipinti Confalonieri

Domenica 1 dicembre lo scrittore milanese Corrado Occhipinti Confalonieri presenterà a Barasso il suo secondo romanzo storico ovvero “I Superbi – una donna fra amori e vendette” un libro avvincente, ricco di emozioni, una trama di intrighi di potere ed una donna che ama immensamente cercando di barcamenarsi in un mondo di guerra e vendette in un Rinascimento inedito:

Piacenza, settembre 1545. La città accoglie il suo primo duca Pier Luigi Farnese, che semina da subito malcontento nella classe dirigente per la sua volontà di recidere i fili col passato, nonostante i consigli alla prudenza di suo padre Alessandro, eletto papa con il nome di Paolo III. Spinto dall’ambizione di voler estendere il suo ducato, Pier Luigi si inimica anche l’imperatore Carlo V che sostiene una congiura di nobili locali volta a destituirlo con l’uso della forza. Anche il conte Gianluigi Confalonieri viene chiamato a partecipare al complotto, ma la moglie Elisabetta cerca di farlo desistere: infrangere il giuramento di fedeltà al duca sarebbe un atto di lesa maestà, punibile con la damnatio memoriae. Gianluigi, nonostante gli avvertimenti della moglie, si farà coinvolgere in un intrigo più grande di lui e molto pericoloso: ad andarci di mezzo sarà anche la felicità di Ortensia, la figlia tanto amata. Elisabetta, suo malgrado, si troverà a prendere le redini della famiglia per evitare che cadano tutti nel baratro. Basato su fatti storici e personaggi realmente esistiti, il romanzo è ambientato in un Rinascimento nepotista, spietato, sanguinario, combattuto solo dalla forza dei sentimenti di donne come Elisabetta. Così la descrive l’umanista e biografo Lodovico Domenichi nel suo saggio “La nobiltà delle donne” del 1552: «Mostra una certa schiettezza e generosità in tutti i suoi costumi, con cui le cose noiose e avverse pazientemente sopporta; e ritrovandosi in altezza e felicità non è punto sopra l’humana misura levata…».

Corrado Occhipinti Confalonieri, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Diritto ed Economia dell’Unione Europea, è autore di numerosi saggi; collabora con i mensili “BBC History” e “Medioevo”; si occupa anche di divulgazione storica sui social su cui riscuote ampio seguito e successo (@corradoocchipinticonfalonieri).

Il suo primo romanzo “La moglie del santo” è un best seller, ha vinto il premio speciale Italia Medievale (2019), il premio Miglior Copertina del gruppo Facebook “Thriller storici e dintorni” (2019) ed è stato inserito nel Salone del Libro di Torino nel percorso dei libri sull’amore (2021).

L’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare.