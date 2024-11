A Cuggiono una serata in ricordo di piazza Fontana e di Pino Pinelli, diciottesima vittima

Sarà una presentazione speciale, a Cuggiono, la sera di venerdì 29 novembre: un omaggio a Pino Pinelli (la “diciottesima vittima di piazza Fontana”), a poche settimane dalla scomparsa della vedova, Licia.

Allo spazio Le Radici e le Ali in via san Rocco 48 viene proposto “17 fili rossi + uno”, dedicato a Piazza Fontana e a Giuseppe Pinelli: un album corale a cui hanno collaborato artisti emergenti e noti interpreti della canzone d’autore e di impegno civile, scrivendo brani o riproponendone dal loro repertorio, ma anche giornalisti, registi, intellettuali da sempre in primo piano nel supportare cause sociali, che hanno prestato scritti e voce al racconto in musica (Nella foto: l’opera di Enrico Baj “I funerali dell’anarchico Pinelli”).

L’iniziativa è promossa da Ecoistituto della Valle del Ticino, Anpi Cuggiono-Inveruno e Acli Cuggiono.

Alla serata interverranno: Paolo Silva (associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969), Andrea Carlo , Renato Franchi & his band, Claudio Ravasi.

“È bello pensare che oltre a noi che usiamo parole di Memoria, c’è e ci sarà una chitarra, o un pianoforte, o un violino o un tamburo o un’orchestra e una voce, anche una sola, che continueranno a suonare e a far risuonare quello che è stato, che faranno vibrare corde di conoscenza, di storie che si sarebbe voluto fossero dimenticate. (Licia, Claudia, Silvia Pinelli)”.