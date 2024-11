A Legnano arriva la sagra della cucina romana: carbonara, cacio e pepe e amatriciana all you can eat

Per chi ama i sapori decisi e autentici della cucina romana, ecco un evento da non perdere: da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre torna alla Contrada San Domenico di Legnano la Sagra della Carbonara, Cacio & Pepe, e Amatriciana, una vera celebrazione dei piatti romani per eccellenza, arricchita dalla formula All You Can Eat! Un weekend dedicato ai sapori inconfondibili della tradizione romana, per concedersi senza limiti i grandi classici amati in tutta Italia. L’evento si terrà in un ambiente al coperto.

Orari di Apertura:

• Venerdì: 19:00 – 24:00

• Sabato: 19:00 – 24:00

• Domenica: 12:00 – 15:00 | 19:00 – 24:00

Prenotazioni Consigliate!

Prenotazione

Prenotare è semplicissimo: assicurati il tuo posto compilando il modulo online qui oppure chiama o scrivi su WhatsApp al 3495382384.

La Cucina Romana Protagonista del Weekend

In questa sagra, le regine della tavola sono le quattro specialità romane che fanno innamorare ogni appassionato di gastronomia:

• Carbonara

• Cacio & Pepe

• Amatriciana

• Gricia

Un menu imperdibile con formula All You Can Eat, per un vero tuffo nel gusto. Un Viaggio a Roma tra Musica e Sapori. Non solo cucina, ma anche un tocco del tipico spirito goliardico romano: tra una portata e l’altra, saranno organizzate attività e sorprese per rendere il weekend

un’esperienza indimenticabile. Preparatevi a un’atmosfera conviviale e divertente, in perfetto stile romano.

Come Raggiungere l’evento

Contrada San Domenico di Legnano (MI), Via Nino Bixio 6

In Auto: facilmente raggiungibile da Milano e dai principali centri della Lombardia.

In Treno: a breve distanza dalla Stazione FS di Legnano, è possibile raggiungere

l’evento in pochi minuti a piedi o con un breve tragitto in taxi.