A Malpensa la simulazione di incidente aereo, scattano i soccorsi

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre si è svolta una esercitazione full scale all‘aeroporto di Malpensa. È stato simulato un incidente aereo nel quale il personale tecnico e sanitario di Areu ha collaborato con il personale sanitario dell’aeroporto nella gestione di più feriti tra codici gialli e rossi, sbarcati da un aereo messo a disposizione da Tap.

Sul posto hanno operato un mezzo di soccorso avanzato (automedica) e ben dieci mezzi di soccorso di base (ambulanze) forniti dalle diverse associazioni di soccorso che operano sul territorio della AAT di Varese.

In aeroporto è stata allestita anche una Soreu (Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Urgenza) con operatori tecnici e infermieri che ha permesso di rendere il più realistico possibile sia l’invio dei mezzi che le ospedalizzazioni.

Il personale della AAT Varese inoltre si è occupato di truccare i volontari che impersonavano i feriti.

Le esercitazioni full scale consentono di mantenere sempre alla massima efficenza e verificare le pratiche operative del sistema di soccorso, che talvolta viene attivato in maniera precauzionale, come accaduto in alcuni casi quest’anno, per bird-strike (impatto con volatili), tail-strike (urto della coda per assetto in fase di decollo) o avarie dopo il decollo.

Per fortuna invece sono ormai lontani nel passato gli incidenti veri e propri, come quello di Olgiate Olona del 1959, quello di Cuirone nel 1968 o lo schianto di un Twa in atterraggio nel 1975. Ma il sistema di soccorso resta sempre all’erta.