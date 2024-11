A Rescaldina torna il cineforum. Per la “prima” il film dei record di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”

A Rescaldina torna il cineforum ad ingresso gratuito con nove titoli in cartellone da novembre a maggio. Anche quest’anno sarà l’auditorium di via Matteotti – con un’unica eccezione – a fare la cornice alla rassegna cinematografica, ormai diventata un appuntamento fisso per il paese dopo il lancio a valle del bilancio partecipativo 2016 e le molteplici vittorie inanellate dall’iniziativa negli anni successivi, tanto da spingere Piazza Chiesa ad inserirla stabilmente nel calendario degli eventi cittadini.

Si parte venerdì 22 novembre, quando sarà proiettato “C’è ancora domani”, il film dei record che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, seguito venerdì 6 dicembre da “Harry ti presento Sally”, pellicola cult di Rob Reiner che a 35 anni dall’esordio al botteghino è ancora una delle più grandi commedie romantiche di sempre, e venerdì 13 dicembre da “The Holdovers”, commedia dolce-amara diretta da Alexander Payne.

Dopo la pausa estiva a Rescaldina si tornerà “in sala” con “Oppenheimer”, film di Christopher Nolan tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer “Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica” di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Sarà poi la volta venerdì 21 febbraio di “West Side Story”, capolavoro del teatro musicale di Leonard Bernstein. Due gli appuntamenti in cartellone per marzo: venerdì 7 sarà proiettato “Cruella”, film di Craig Gillespie valso l’Oscar ad Emma Stone per il personaggio di Estella Miller, la perfida protagonista della Carica dei 101, mentre venerdì 21, in una serata speciale a La Tela di Rescaldina, toccherà a “L’ultima notte di amore”, film del 2023 diretto da Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi.

Chiudono il programma del cineforum “Coda – I segni del cuore”, remake del francese La famiglia Bélier per la regia di Sian Heder che sarà proiettato venerdì 11 aprile, e “Il ragazzo e l’airone”, seconda pellicola di Hayao Miyazaki a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione, in programma per venerdì 23 maggio. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21 e saranno seguite dal dibattito.