Accoltellamento a Bellinzona: ferito un trentenne. Fermata una ragazza italiana

Un trentaduenne è stato accoltellato durante una discussione in un locale pubblico a Bellinzona. Il fatto risale al tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 novembre.

La lite è scoppiata poco prima delle 18 in un esercizio in viale Stazione.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il 32enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, ha riportato una ferita da arma da taglio, mentre un 29enne svizzero domiciliato nella regione ha riportato delle contusioni.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i due uomini in ambulanza all’ospedale. Il 32enne ha riportato ferite di media gravità a una spalla e il 29enne ha riportato leggere ferite.

A seguito delle prime ricostruzioni, sono stati fermati una 20enne cittadina italiana residente in Italia e il 29enne. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e la dinamica dell’aggressione