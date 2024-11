Addio a Tina Storelli, volto storico della Pro Loco di Gallarate

Mercoledì 13 novembre è mancata Tina Storelli. Volto storico della Pro Loco di Gallarate, è stata insieme a Pietro Tenconi promotrice delle maschere storiche di Gallarate, cucite personalmente da lei. Storelli ha impersonato la Regina Luganeghetta fino a pochi anni fa.

Concetta (Tina) Bonaccorso vedova Storelli era una modellista e sarta bravissima e aveva fondato una scuola di taglio e cucito e per anni ha organizzato delle sfilate di moda a Gallarate.

Per moltissimi anni dopo l’ufficializzazione delle maschere cittadine è andata in molti carnevali in Lombardia e Piemonte portando alto il nome di Gallarate.