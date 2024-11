Amca Elevatori a raffica: Varese espugna Torino all’esordio

Comincia con una vittoria larga il cammino dell’Amca Elevatori Varese nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. I biancorossi regalano un esordio vincente a coach Alberto Zorzi imponendosi con un larghissimo 37-89 sul campo dell’Uicep Torino, avversaria non in grado di reggere i ritmi della HSV.

La partita si è subito messa nei binari migliori per i varesini, con le tre punte dell’attacco Roncari, Samadi e Cardoso (nella foto di M. Longo) in grado di andare a segno con regolarità e con il resto della squadra puntuali nel far girare la “macchina” biancorossa.

Dopo l’11-24 del primo parziale i biancorossi hanno sempre tenuto in mano le redini del gioco ampliando il vantaggio al termine di ogni tempo. Anche Nava è andato in doppia cifra (14) mentre Roncari ha chiuso la partita da top scorer con 23. Longo (13) il miglior marcatore dei piemontesi.

In generale la prima giornata non ha offerto sorprese nel girone A: anche Vicenza e soprattutto Castelvecchio hanno vinto i rispettivi incontri e sono in testa con i biancorossi e con Verona, prossima avversaria dell’Amca Elevatori (sabato 30, PalaCusInsubria). Le due squadre si sono già affrontate in amichevole con Varese in grado di vincere nettamente sugli scaligeri.

Uicep Torino – Amca Elevatori HS Varese 37-89

(11-24, 20-44, 31-69)

Torino: Mendolicchio, Troilo 3, Rocca, Piscitiello 11, Cianci 4, Angelozzi, Longo 13, Palmieri 4, Chiriaco 2. All. E. Rocca e V. Troilo.

Varese: Marinello 6, Samadi 19, Sala 6, Cardoso 17, Fiorentini, Roncari 23, Nava 14, Pedron 4. All. Zorzi.

Arbitri: R. Viglianisi e R. Casamassima.

RISULTATI (1a giornata)

Pol. Disabili Vicenza-CUS Padova 77-51; Uicep Torino-Amca Elevatori H.S. Varese 37-89; Alitrans Verona-I Delfini 2001 Montecchio 58-22; Nordest Castelvecchio-Albatros Trento 79-17.

CLASSIFICA: VARESE, Castelvecchio, Verona e Vicenza punti 2; Padova, Montecchio, Trento e Torino 0.