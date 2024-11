Anziano esce di strada con l’auto e va sbattere contro una pompa di benzina, è grave

La Polizia cantonale comunica che oggi, giovedì 21 novembre, poco prima delle 9.30 in territorio di Brusino Arsizio si è verificato un incidente stradale.

Stando a una prima ricostruzione, un automobilista 88enne, italiano residente in provincia di Varese stava circolando su via Al Confine proveniente dall’Italia. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e andando a collidere contro una pompa di benzina.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, i collaboratori dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega, che dopo aver prestato le cure all’88enne l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, le sue condizioni sarebbero serie.