Arrestata a Bellinzona ventenne italiana accusata di tentato omicidio

La lite fuori da un locale pubblico, la sera dell’11 novembre a Bellinzona. Il ricovero in ospedale in ambulanza di un 29enne svizzero ferito in maniera seria e le voci di un tentativo di fuga della persona sospettata di averlo aggredito, una ragazza, come riportavano i media ticinesi all’indomani dell’accaduto.

Ora in merito a questo avvenimento gli investigatori elvetici segnano una progressione di indagini che hanno permesso di ricostruire un primo quadro dell’accaduto.

Interprete dei fatti, secondo la polizia cantonale, una ragazza di 20 anni, italiana, finita in manette nella giornata di venerdì. Le forze dell’ordine ticinesi non danno ulteriori dettagli sulle generalità dell’arrestata né in menrito ad altri elementi legati alla dinamica dei fatti che si riferiscono all’incirca alle 18 di lunedì.

Tuttavia la conferma c’è e arriva dal Ministero pubblico. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi (Gpc l’equivalente del Gip italiano) ha convalidato la misura restrittiva della libertà nei confronti di una 20enne cittadina italiana residente in Italia e di un 29enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.

Le ipotesi di reato sono, oltre al tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni semplici, aggressione. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri. «Gli accertamenti per stabilire cause e dinamica dei fatti proseguono. Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno fornite ulteriori informazioni», spiegano dalla cantonale.