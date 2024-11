Arriva il Natale con Varese Corsi: più di cento proposte a tema in vista delle feste

A Varese Corsi il Natale è già arrivato con più di cento laboratori e workshop a tema natalizio. Una grande novità che ha già raccolto numerose iscrizioni. Sempre all’interno del catalogo autunno/inverno 2024, che ha già visto molti partecipanti, da sabato 23 novembre è iniziata con successo l’edizione Varese Corsi Christmas, un insieme di corsi e laboratori pensati su misura per le festività.

«Il servizio del Comune di Varese presenta un programma centrato sul periodo natalizio e i suoi appuntamenti festivi e sociali: decorazioni, realizzazione di regali, occasioni per riutilizzare materiali considerati di scarto, allestimento della tavola per i giorni di festa, balli, cura del corpo, spettacoli e un’immancabile sezione che ci guiderà alla preparazione di quei pranzi e quelle cene alle quali dovremo arrivare preparati “anche” fisicamente. Non è trascurato, ovviamente, il riferimento a quello che è il vero tema della festività del Natale: l’attesa per l’evento sacro», sottolinea Enzo La Forgia, assessore alla cultura di Varese.

Realizzare centrotavola e ghirlande, workshop culinari, balli di gruppo e calligrafia natalizia sono solo alcune delle novità che si potranno trovare quest’anno. Infatti, le proposte natalizie messe in campo da Varese Corsi sono più di cento e si adattano a tutti, adulti e bambini. Tra le novità non mancano anche quattro laboratori “special”, due per bambini e due per adulti. I più piccoli avranno la possibilità di cucinare i famosi biscottini di Natale e fare una visita didattica all’Osservatorio Astronomico Schiapparelli, mentre gli adulti si cimenteranno nella preparazione di antipasti e secondi piatti per il famoso pranzo di Natale (magari si potrà spendere qualche spunto).

Grazie all’offerta molto ampia, ci sarà la possibilità quindi per chiunque di cimentarsi nelle più creative e brillanti attività. E proprio per far divertire tutti, sono stati pensati dei corsi sia per adulti sia per bambini. In questo modo ci sarà la possibilità di tenersi in forma con i corsi di aerobica e tonificazione, balli di gruppo natalizi ma anche di creare palline di neve natalizie con barattoli di vetro, e ancora realizzare borsette in feltro personalizzate con anche simpatiche renne.

Tra quelli in partenza a fine novembre si troveranno: “Natalricilo”, un corso dedicato ai bambini per trasformare materiali di recupero in decorazioni natalizie, uno workshop per modellare l’argilla con anche sperimentazione dell’uso del tornio e lezioni di fitness e pilates di coppia a ritmo di musica natalizia. Anche per il mese di dicembre la scelta è molto varia: collage teatrale per adulti e bambini, allenamenti total body e risvegli muscolari, un laboratorio sostenibile e tante altre novità.

Non resta quindi che scoprire all’interno della sezione “Natale” tutti gli eventi in programma, e scegliere ciò che più appassiona. Per farlo si può consultare il sito di Varese Corsi, cliccando qui.