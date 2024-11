Cent’anni dell’Autolaghi, Liborio Rinaldi presenta il suo libro alla Pro Loco di Azzate

Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta di Azzate, sarà presentato “Inizia il futuro”. L’autore intervistato dal giornalista Paolo Pozzi

Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta di Azzate, sarà presentato il libro di Liborio Rinaldi “Inizia il futuro” (ed. Pietro Macchione).

Saranno anche proiettate le video-interviste realizzate da ‘RAI3’ e ‘Varese nascosta’ all’Autore per il centenario dell’autostrada A8. L’incontro è organizzato da Pro Loco Azzate con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate.

La serata vedrà la partecipazione dell’autore che sarà intervistato dal giornalista Paolo Pozzi. Proprio quest’anno 2024 ricorrono i 100 anni di storia della prima autostrada al mondo: la “Autolaghi”, come la definì l’ingegnere, conte e senatore Piero Puricelli, che noi conosciamo come A8 (Milano-Varese-Vergiate-Como). Fu questa la prima autostrada al mondo pensata per soli autoveicoli, così definita da Puricelli: “Tratto di strada riservato solo al traffico automobilistico per unire due destinazioni nella maniera più rapida possibile”.

Fu un’opera visionaria, fortemente voluta dall’Ingegnere, che diede così il via al moderno sviluppo infrastrutturale del Paese.

Il libro racconta la “grande storia” che ha percorso i nostri piccoli paesi, storia che inizia quando Puricelli progetta, finanzia e realizza la strada Lomnago – Azzate per collegare in modo veloce la tramvia che arrivava ad Azzate da Varese con Lomnago, paese in cui l’ingegnere visse dal 1911 all’anno della sua morte nel 1953 nella grande villa che da lui prese il nome.

Tra mille difficoltà la nuova strada entra in esercizio nel 1921. In quest’opera Puricelli mise in pratica la sua idea di una strada diritta e veloce, sperimentando tutte le tecniche di realizzazione e le problematiche organizzative che gli avrebbero permesso poi di realizzare in soli 500 giorni la prima “autostrada” al mondo appositamente pensata per gli autoveicoli (a pedaggio per rientrare nell’investimento): la Milano-Laghi, che oltre a favorire la grande espansione industriale del tempo, univa velocemente Milano con le città turistiche dei laghi di Como, Varese e Maggiore.

Liborio Rinaldi, con la collaborazione di Gioele Montagnana, porta alla luce tantissimi aspetti curiosi, inediti e controversi che costellarono la vita di Piero Puricelli, visti e contestualizzati attentamente nel complesso periodo storico dei primi anni Quaranta del secolo passato. Si parlerà quindi anche del mondo di Puricelli, dell’uomo, del benefattore, dei suoi rapporti col fascismo, tutti aspetti inediti frutto di lunghe ricerche d’archivio.

I protagonisti della serata

Liborio Rinaldi

Ingegnere e appassionato di ricerche di storia locale, già primo cittadino di Bodio Lomnago. Conservatore dell’Appenzeller Museum, nato nel 2009 come “album” dei ricordi di famiglia, è divenuto negli anni un Museo multi-tematico che ad oggi raccoglie più di 65.000 ‘pezzi’, che coprono gli interessi culturali più disparati. Il museo alloggia nelle ex scuderie che furono proprio del conte Puricelli.

Gioele Montagnana

Giovanissimo dottore in lingue e letterature straniere dell’Università degli studi di Milano è cultore del passato per riesumare storie che solo all’apparenza potrebbero sembrare minime. Collabora attivamente alle diverse attività dell’Appenzeller Museum.

Paolo Pozzi

Giornalista professionista, già portavoce del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Ideatore e coordinatore di New Tabloid, caposervizio a Punto.com. Ha lavorato per il quotidiano La Prealpina di Varese, Corriere della Sera e Il Giorno, occupandosi di cronaca nera, giudiziaria e sindacale. Si occupata di mercato dei media per il quotidiano Il Sole 24 Ore e per il mensile Prima Comunicazione.

Parcheggi: via C. Battisti, Via R. Colli e piazza A. Ghiringhelli

Ingresso libero e gratuito