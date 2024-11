Chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 novembre.

-per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate: Lomazzo sud;

in entrata verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria.

Si ricorda la chiusura, nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, dei tratti: Como Centro-Chiasso, verso Chiasso e Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con conseguente chiusura dell’entrata di Como Centro in entrambe le direzioni, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

-per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

-per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare Fino Mornasco o Lomazzo sud.

DALLE 20:00 DI GIOVEDI’ 21 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 22 NOVEMBRE

-per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 NOVEMBRE

-per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare Lomazzo nord o Saronno.