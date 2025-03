TILO: numeri da record nel 2024 per passeggeri. Apprezzate puntualità e qualità del servizio

Il 2024 si conferma un anno da record per TILO, la società ferroviaria che collega dal 2004 il Cantone Ticino con la Regione Lombardia. Sono stati oltre 24,1 milioni i passeggeri che hanno viaggiato sui treni TILO, segnando un incremento del 5,4% rispetto al 2023. Cresce in particolare il numero di viaggiatori transfrontalieri: dalla stazione di Chiasso sono transitati in media 9.200 passeggeri al giorno (+13%), mentre da Gaggiolo 4.400 (+7%).

A rafforzare il bilancio positivo dell’anno appena trascorso è anche l’indice di puntualità, che ha raggiunto il miglior risultato di sempre con il 94,2% dei treni giunti puntuali a destinazione. Parallelamente, cresce la soddisfazione della clientela, come evidenziato dall’indagine biennale svolta a ottobre 2024: l’85,5% degli utenti si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto del servizio, in aumento rispetto all’81% registrato nel 2022.

Tra le motivazioni che spingono i viaggiatori a scegliere TILO emergono la rapidità degli spostamenti rispetto al mezzo privato, la frequenza dei collegamenti e la puntualità. Apprezzati anche il senso di sicurezza a bordo e la pulizia dei treni. Tra gli aspetti da migliorare, invece, vengono segnalati la disponibilità di posti a sedere, i servizi sostitutivi e l’assistenza nelle stazioni.

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di regione Lombardia, Franco Lucente, commenta i dati diffusi da TILO in particolare per gli oltre 13.000 viaggiatori che quotidianamente varcano i confini di Chiasso e Stabio/Gaggiolo.

«Proprio nell’ottica di potenziamento del servizio offerto – ha aggiunto Lucente – Regione Lombardia ha stanziato 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi Regio Express e al trasporto con la Svizzera. Nello specifico, 9 saranno impiegati nei servizi italiani e 7 in quelli transfrontalieri. Inoltre, abbiamo conferito a FerrovieNord l’acquisto di nuovi convogli dedicati, principalmente, al servizio con la Svizzera RE80 Milano–Como–Locarno. Vogliamo immettere il primo treno nel 2028 e completare l’immissione in servizio dei rotabili entro il 2031».

«Questo servizio – ha concluso l’assessore regionale – è cresciuto nel tempo ed è ormai fondamentale per una serie di collegamenti con punti strategici in Lombardia, come la connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale e per l’interscambio con l’Alta Velocità».