Uova contro un negozio in centro a Chiasso, il titolare Coen: “Manca rispetto della cosa altrui”

Atto vandalico contro il negozio Coen di Chiasso: ignoti, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, hanno lanciato diverse uova sulle vetrine della attività sita a pochi metri dalla dogana di ponte Chiasso in pieno Corso San Gottardo. La motivazione che ha portato a questo gesto non si sa. Per ora non è dato a sapersi se sia una forma di protesta di natura antisemita oppure una burla, fatto sta che questa mattina i fratelli Coen si sono tirati su le maniche per ripulire i vetri del negozio e raccogliere i gusci. Il fatto è stato poi segnalato puntualmente alla Polizia Comunale e Cantonale che indagherà sul caso, ad aiutare saranno anche le immagini della videosorveglianza che monitora il centro cittadino.

Galleria fotografica Atto vandalico in centro a Chiasso: uova contro un negozio 4 di 9

Una brutta sorpresa per Carlo Coen ex presidente dei Commercianti di Chiasso: «Non credo sia stato un atto casuale, bensì premeditato. Tutto sommato le uova vanno acquistate. Un individuo che ha compiuto un’azione del genere deve aver fatto la spesa prima non credete? A Chiasso non ho mai avuto problemi per il cognome di origine ebraica. Per me è una novità». Resta però un goccio di amarezza nelle sue parole: «È degradante vedere come sia facile deturpare ciò che è di altri, come sia ormai in voga l’ assoluta mancanza di rispetto della cosa altrui. Chi ha commesso questo atto vandalico per ora dimostra solo che non gli importa nulla di nulla.Comunque sarà l’autore o gli autori ,non appena la polizia lo o li interpellerà, a dover spiegare le sue ragioni di tale scempio. Certo i movimenti di protesta spesso e volentieri, pur di farsi vedere , deturpano il beni pubblici e altrui: è giusto? Per me è solo degrado, purtroppo».