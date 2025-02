A Chiasso iniziano gli eventi di Nebiopoli

L’attesa è finita: Nebiopoli, il Carnevale di Chiasso sta per prendere il via con una serie di eventi imperdibili che animeranno le giornate con musica, colori e divertimento per tutte le età. Di seguito, il calendario dei principali appuntamenti, con le occasioni migliori per immergersi nell’atmosfera festosa e catturare immagini spettacolari.

Martedì 11 febbraio

Dalle 08:30 alle 11:30 – Mattinata speciale con i bambini delle scuole elementari al Villaggio Nebiopoli, il carnevale di Chiasso. Saranno presenti l’organizzazione del Carnevale, una Guggen musicale e i carristi del Nebiopoli, regalando ai più piccoli un’esperienza indimenticabile.

Giovedì 13 febbraio

Dalle 10:00 alle 11:30 – Incontro dedicato ai ragazzi di terza e quarta media e agli studenti della scuola di commercio di Chiasso. La mattinata sarà incentrata sulla prevenzione e vedrà la partecipazione della Polizia Comunale, dei Pompieri e dell’Ambulanza. Dalle 17:00 – Giochi e attività per i bambini. Dalle 21:30 – Consegna delle chiavi della città e apertura ufficiale del Carnevale.

Venerdì 14 febbraio

Dalle 14:00 – Corteo dei bambini (con un nuovo circuito). Dalle 21:00 – Corteo notturno delle Guggen, una parata spettacolare all’insegna della musica e dell’energia.

Sabato 15 febbraio

Dalle 14:00 – Grande corteo mascherato a circuito chiuso, il momento clou del Carnevale, con sfilate colorate e maschere originali. Dalle 18:30 – Cerimonia di premiazione dei migliori carri e gruppi mascherati.

Il Carnevale 2025 si preannuncia un’edizione memorabile, ricca di emozioni e spettacoli. Non perdete l’occasione di partecipare e di catturare i momenti più divertenti di questa grande festa!