Donald Trump rivendica la vittoria, è di nuovo presidente: “Sigilleremo i confini”

Donald Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti d’America, la conta dei voti durante la lunga notte di scrutinio elettorale sancisce la sua vittoria sulla sfidante democratica, la vicepresidente Kamala Harris. A sigillare il risultato delle urne c’è il discorso della vittoria che Trump ha tenuto davanti ai suoi sostenitori nel suo quartier generale in Florida, al Convention center di Palm Beach: sarà il 47mo presidente degli Stati Uniti.

Quella di Trump questa volta è stata una vittoria netta, sancita non soltanto dall’aver ottenuto la maggioranza dei grandi elettori ma con tutta probabilità anche la maggioranza del voto popolare. in questa elezione si è verificato uno spostamento “strutturale” del voto americano verso destra.

“È stato un movimento incredibile il nostro – ha detto Trump dal palco -. Il più grande nella storia. ora raggiungeremo un altro livello di importanza perché aiuteremo il nostro paese, lo aiuteremo a lenire le ferite. Sistemeremo tanti problemi tra cui quello del confine”.

“Sarà L’età dell’oro del nostro paese. Sarà una vittoria per tutti gli americani. Renderemo questo paese una grande nazione. Dovremo sigillare i confine, vogliamo che le attività tornino nel nostro paese, vogliamo che nel nostro paese le persone entrino soltanto legalmente. La campagna è stata aspra, vorrei ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutti i nuovi senatori. Ringrazio Melania Trump e tutta la mia famiglia. Vorrei ringraziare anche il nostro nuovo vice presidente Vance e sua moglie. Ricorderemo questo giorno come il giorno in cui il popolo avrà ripreso il controllo di questo paese”, ha concluso Trump lasciando la parola proprio al suo vice Vance.

“Grazie presidente per questo viaggio – ha detto Vance -. Abbiamo assistito alla più grande rimonta politica della storia di questo paese”.