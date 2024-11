“Dovunque è Legnano”: dal 5 dicembre disponibile il libro di LegnanoNews che racconta la storia di una città operosa

Da giovedì 5 dicembre sarà disponibile “Dovunque è Legnano – Storia di una città operosa”, il libro realizzato dalla redazione di LegnanoNews che raccoglie le storie, tra passato, presente e futuro, di imprese, aziende e realtà produttive con più di 50 anni di vita che hanno fatto conoscere la città di Legnano anche nel mondo. Storie di imprenditori, lavoratori, commercianti che in questi ultimi mesi la redazione ha intervistato entrando anche nelle fabbriche, per raccontare come queste realtà sono resistite alle grandi crisi e come sono riuscite ad innovarsi conquistando anche nuove nicchie di mercato.

Il volume, dopo la preview di mercoledì 6 novembre, sarà presentato nella serata di giovedì 5 dicembre a Palazzo Leone da Perego a Legnano, in una serata inserita nel programma della rassegna “Fotografia e industria” curata dall’Archivio Fotografico Italiano, che ha collaborato anche alla realizzazione del libro fornendo il materiale fotografico. Dopo un aperitivo di benvenuto, il volume sarà presentato in un incontro “interattivo”, che chiamerà direttamente in causa il pubblico coinvolgendolo in prima persona.

Alla presentazione del volume seguirà il taglio della torta e la possibilità di visitare la mostra fotografica allestita dall’AFI proprio nelle sale espositive di Palazzo Leone da Perego. Da giovedì 5 dicembre, inoltre, sarà possibile per chi è interessato acquistare il libro al prezzo di 25 euro direttamente dalla redazione di LegnanoNews compilando il form sottostante o contattandoci scrivendo a scrivendo a info@legnanonews.com o al numero whatsapp 393-9013760 , oppure recandosi alla Galleria del Libro di via Venegoni o alla Libreria Ubik di Corso Italia.

