Il concorso luinese “Uniti nell’Arte” arriva anche in Svizzera: al via l’undicesima edizione

L’Associazione di Volontariato Liberi e Forti è nata il 23 ottobre 2010 a Germignaga (VA), sulle sponde del Lago Maggiore, e, dopo soli due anni, è stata riconosciuta ufficialmente come ONLUS a livello nazionale. Nel 2012, l’Associazione si è trasferita a Luino, dove oggi ha la sede legale in Via Voldomino 11 e quella operativa in Piazza Marconi 7, presso la Stazione Internazionale di Luino. Qui gestisce diverse attività di volontariato, tra cui lo Sportello Amico, a favore della comunità locale e delle collaborazioni umanitarie con organizzazioni come Exodus di Don Antonio Mazzi, Unicef Città di Varese e Regione Lombardia.

Uno degli eventi di punta organizzati dall’Associazione è però il Concorso di Musica e Danza “Uniti Nell’Arte”. Nato da un’idea del Segretario Nazionale di Exodus Franco Taverna, il concorso ha visto la luce come una vetrina per i giovani talenti che desideravano esprimere la propria arte nel canto, nella danza e nella musica. Negli anni, l’iniziativa si è evoluta in una competizione amatoriale a livello nazionale, aperta a tutti, senza limiti di età, e destinata a chi desidera farsi conoscere su palchi lombardi e piemontesi. Oltre alla visibilità, i partecipanti possono vincere borse di studio, stage, videoclip e produzioni musicali, tra cui alcune offerte dalla Pop Music School di Paolo Meneguzzi a Lugano, dando così la possibilità di coltivare e realizzare i loro sogni artistici.

Il Format consiste in un periodo di iscrizioni gratuite, dove una giuria competente sia per la danza che per la musica esamina l’idoneità a partecipare alle semifinali di settore sui vari palchi. Nei vari appuntamenti delle semifinali la giuria di danza e di musica ammette alla serata finale un numero di partecipanti, dove li si contenderanno oltre a vari premi, il Sacro Fuoco dell‘Arte (premio assoluto che può essere di danza o di musica).

Negli anni il progetto è stato supportato da amministrazioni locali dell’Alto Verbano, da Regione Lombardia, collaborato con varie scuole di danza come New Liberty Accademy School Dance di Cuveglio, Media Partner Radio Millennium (X° edizione) e Radio Studio 92 di Domodossola ed altri sponsor locali.

Obiettivo della XI edizione

L’edizione 2024-2025 segna un’importante novità per il concorso “Uniti Nell’Arte”: l’apertura alla Svizzera, con l’ampliamento delle iscrizioni a tutto il Canton Ticino. Una semifinale si terrà infatti nel territorio ticinese tra marzo e aprile 2025, mentre la serata finale avrà luogo il 12 aprile 2025 al Teatro Sociale di Luino.

La struttura dell’edizione 2024-2025

– Parte Italiana: 2-3 semifinali di musica e danza presso teatri e locali dell’Alto Verbano

– Parte Canton Ticino: 1 semifinale presso una struttura da definire, in collaborazione con la Pop Music School di Paolo Meneguzzi

– Finale: Teatro Sociale di Luino, 12 aprile 2025. La serata finale vedrà la partecipazione di concorrenti sia dalla parte italiana che dal Canton Ticino. Anche quest’edizione potrà contare sul supporto della media partnership con Radio Millennium, che copre un’ampia area, tra Lombardia, Piemonte e Canton Ticino.

Serena Botta, assessore alla cultura di Luino: “La novità di quest’anno, con l’apertura del concorso anche alla vicina Svizzera, è una dimostrazione di come Luino e il nostro territorio abbiano la capacità di proiettarsi in un contesto transfrontaliero promuovendo al contempo valori di inclusione e collaborazione. Un plauso e un sentito ringraziamento vanno quindi a tutti i volontari dell’Associazione Liberi e Forti, agli enti collaboratori e agli sponsor per il costante impegno”.

Per poter visionare materiale delle passate edizioni (video e foto completi), di seguito contatto del concorso: Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ UnitiNellarte/ / Email uniti.arte@hotmail.it