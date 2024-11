“Uniti nell’Arte”: Luino e Canton Ticino insieme per scoprire i giovani talenti del futuro

Domenica 24 novembre è stata presentata a Luino l’undicesima edizione di “Uniti nell’Arte”, il concorso che valorizza i giovani talenti e le loro espressioni artistiche. Promosso dall’associazione Liberi e Forti, nata a Luino nel 2010, il progetto è cresciuto nel tempo fino a raggiungere, in questa edizione, una dimensione internazionale con l’inclusione del Canton Ticino tra le tappe della competizione.

L’annuncio ufficiale è stato dato ieri nel corso del lancio del concorso, alla presenza di rappresentanti istituzionali, associazioni e promotori. Enrico Bianchi, sindaco di Luino, ha aperto l’incontro evidenziando l’importanza simbolica del ritorno della finale al Teatro Sociale di Luino, recentemente acquisito dal comune. «Questo teatro è un elemento centrale per la nostra città e l’intero territorio. Rappresenta il segno di una comunità che punta a valorizzare la cultura, offrendo ai cittadini occasioni uniche per esprimersi e crescere. Questa iniziativa è fondamentale perché mette al centro i giovani, ascoltandoli e comprendendo le loro esigenze attraverso le loro esibizioni artistiche».

Anche Fabio Passera, già sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca e consigliere provinciale, ha sottolineato il valore del progetto: «Parliamo spesso di giovani, ma di rado riusciamo a dare loro la giusta priorità. Questo concorso lo fa, offrendo un palco su cui esprimersi e costruendo una rete culturale tra i comuni».

L’assessora alla Cultura di Luino, Serena Botta, ha invece evidenziato l’impegno dei volontari che lavorano dietro le quinte per dare vita a iniziative così significative. «È un lavoro che merita riconoscenza. La collaborazione tra comuni, come quella che c’è tra Luino, Germignaga e Maccagno, in questo caso è fondamentale per sostenere attività che nascono dal territorio e lo arricchiscono».

Concordi anche il presidente del consiglio di Germignaga e vicepresidente di Liberi e Forti, Antonio Anfiteatro, e l’assessore di Maccagno, Andrea Sbernini, che hanno sottolineato il valore della collaborazione tra i comuni per il successo del concorso. A loro si è unito Franco Compagnoni, consigliere provinciale, il quale ha ricordato le origini del progetto, nato in un contesto di “disagio” e cresciuto fino a trasformare le difficoltà in opportunità concrete per i giovani, offrendo loro uno spazio in cui esprimere il proprio talento.

Un’opportunità che quest’anno si estende al Canton Ticino, grazie alla collaborazione con il cantautore svizzero Paolo Meneguzzi. Come spiegato dalla responsabile del progetto, Elena Trio, il percorso prenderà il via ufficialmente il 12 dicembre con una campagna promozionale radiofonica su Radio Millennium, partner del concorso insieme alla New Liberty Academy School di Cuveglio. Le semifinali si svolgeranno il 7 febbraio in Svizzera (con una possibile seconda data l’8) e il 29 marzo in Italia, culminando con la finale del 12 aprile al Teatro Sociale di Luino.

Antonino Trio, presidente di Liberi e Forti, ha in ultimo ricordato le radici sociali del concorso, nato da un’idea di Franco Taverna di Exodus per offrire ai giovani uno spazio di espressione. «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare opportunità a chi desidera esprimersi, trasformando il concorso in un messaggio di inclusione e sostegno. Nel tempo, siamo riusciti a creare una piattaforma in grado di offrire visibilità e premi concreti, come borse di studio e produzioni musicali, collaborando con realtà come la Pop Music School di Paolo Meneguzzi».

A confermare questa vocazione è anche l’impegno sociale dell’associazione, che in vista del Natale organizzerà una serie di iniziative benefiche, come la raccolta fondi del 7 e 8 dicembre a Maccagno e dei mercatini natalizi del 15 dicembre a Luino. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività del concorso e a promuovere ulteriormente il coinvolgimento delle realtà giovanili.

Come ha sottolineato Lucio Perrone, tra gli organizzatori: «L’arte ci insegna che bisogna essere disciplinati per non farsi disciplinare». Una filosofia che “Uniti nell’Arte” continua a portare avanti con determinazione, consolidando il suo ruolo di ponte culturale tra territori, talenti e generazioni.

Per maggiori informazioni sul concorso e su come iscriversi: https://www.facebook.com/ UnitiNellarte/ / uniti.arte@hotmail.it