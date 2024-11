“Brucia” il limite dei 50 all’ora, motociclista varesino denunciato in Canton Ticino

La Polizia cantonale ha segnalato due episodi di grave eccesso di velocità rilevati in Ticino durante controlli su strada. Le violazioni, riscontrate in due momenti e luoghi distinti, hanno visto protagonisti due motociclisti che circolavano a velocità più che doppia rispetto al limite consentito.

Il primo caso è avvenuto il 12 ottobre 2024 a Coldrerio, in via Sant’Appollonia. Poco prima dell’1:00, una motocicletta con targhe italiane è stata registrata a una velocità di 107 km/h, in una zona con limite fissato a 50 km/h. Il conducente, un cittadino italiano di 39 anni residente in provincia di Varese, è risultato privo della patente per guidare motocicli. La sua identificazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Polizia cantonale e Polizia della Città di Mendrisio.

Il secondo episodio si è verificato il 5 novembre 2024 a Bioggio, sulla Strada Regina. Alle 12:00, una pattuglia della Polizia Malcantone Est ha fermato un motociclista svizzero di 61 anni, residente nel Luganese, che viaggiava a 107 km/h, sempre su un tratto con limite di 50 km/h. Anche in questo caso, la Polizia cantonale ha proceduto agli accertamenti e il motociclista è stato fermato dalla Polizia Malcantone Ovest.

Entrambi gli uomini sono stati denunciati al Ministero pubblico come pirati della strada. Al 39enne è stato imposto il divieto di circolazione in Svizzera, mentre al 61enne è stata ritirata la licenza di condurre.