“Il Mio Dovere”: Patrizia Emilitri in biblioteca a Bodio Lomnago racconta la fragilità del matrimonio

L’associazione “Amici di Filippo” di Bodio Lomnago saluta la stagione autunnale 2024 con un appuntamento dedicato alla letteratura. Venerdì 29 novembre, alle ore 20:30, la Biblioteca Comunale Antonio Zanoletti ospiterà Patrizia Emilitri, autrice del romanzo “Il Mio Dovere”.

Il libro, toccante e profondo, narra la storia di un matrimonio apparentemente perfetto ma segnato da sacrifici, silenzi e rinunce. Alternando le voci dei due protagonisti, un marito e una moglie che hanno sempre anteposto il dovere alla felicità, Emilitri dipinge una doppia confessione che mette in luce la fragilità delle relazioni umane e il peso delle aspettative sociali.

La serata sarà moderata da Roberta Lucato, bibliotecaria e giornalista pubblicista varesina.

L’AUTRICE

Patrizia Emilitri vive in provincia di Varese con il marito, due figli e tre cani. Lettrice accanita e onnivora, scrive per passione per raccontarsi delle storie, per creare realtà che la appassionino. Ha pubblicato con Macchione Editore il volume “Racconti” vincitore del “Premio Chiara Inediti” e i romanzi “La volta del Bricolla”, “Il testamento della maestra Elma”, “L’amore è morto e “TEA – storia di una donna dalla A alla Z”. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato “La carezza leggera delle primule”, “Come se l’amore potesse bastare” e “La bambina che trovava le cose perdute”.

Ha collaborato con numerose testate locali, vinto molti premi letterari e nel 2013 ha fondato, con due amiche, il gruppo “Le Curiose”, che si occupa di organizzare eventi letterari e presentazioni con autori; e tiene corsi di scrittura presso “La Tana delle costruzioni”, in provincia di Varese.