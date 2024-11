Il report Eduscopio 2024: i risultati delle scuole superiori nella provincia di Varese

Il rapporto Eduscopio 2024, curato dalla Fondazione Agnelli, valuta le scuole superiori italiane in base agli esiti universitari e lavorativi dei diplomati. In questo articolo esploriamo le performance delle scuole della provincia di Varese, mettendo in luce eccellenze e peculiarità per ciascun indirizzo scolastico (Accedi a Eduscopio per vedere nel dettaglio i risultati).

Esiti universitari: le scuole che formano al meglio per l’università

L’analisi degli esiti universitari misura l’efficacia delle scuole nella preparazione accademica, tenendo conto della media dei voti universitari, del numero di crediti ottenuti al primo anno e della regolarità del percorso di studi.

Licei Scientifici

Marie Curie di Tradate : Primeggia con un indice FGA di 82.82, una media universitaria di 27.72 e 84.64 crediti medi al primo anno. È la scuola di riferimento per chi ambisce a eccellenti risultati accademici.

: Primeggia con un indice FGA di 82.82, una media universitaria di 27.72 e 84.64 crediti medi al primo anno. È la scuola di riferimento per chi ambisce a eccellenti risultati accademici. Arturo Tosi di Busto Arsizio : Con un indice FGA di 81.39 e una media di voti pari a 27.70, offre prestazioni molto competitive.

: Con un indice FGA di 81.39 e una media di voti pari a 27.70, offre prestazioni molto competitive. Giovanni Battista Grassi di Saronno: L’indice FGA di 79.11 e i 79.85 crediti ottenuti dimostrano una preparazione solida e costante.

Licei Classici

Cairoli di Varese: Si distingue per la qualità della preparazione umanistica e un buon indice di crediti al primo anno universitario.

Licei Linguistici

Liceo Linguistico Manzoni di Varese: Ottiene buoni risultati in termini di voti e regolarità degli studi universitari.

Esiti lavorativi: istituti tecnici e professionali protagonisti del mondo del lavoro

L’analisi degli esiti lavorativi evidenzia il ruolo centrale degli istituti tecnici e professionali nel favorire l’inserimento rapido e qualificato nel mercato del lavoro. Gli indicatori chiave sono l’indice di occupazione, la coerenza tra studi e lavoro, e il tempo necessario per ottenere un contratto significativo.

Istituti Tecnici Economici

ISIS Keynes di Gazzada Schianno: Si distingue per un alto indice di occupazione e tempi rapidi di inserimento nel mondo del lavoro. La formazione si dimostra particolarmente efficace nel garantire coerenza tra il titolo di studio e le mansioni svolte.

Istituti Tecnici Tecnologici

ITIS G. Riva di Saronno : È un’eccellenza provinciale per la rapidità con cui i diplomati trovano occupazione stabile e coerente con il percorso di studi.

: È un’eccellenza provinciale per la rapidità con cui i diplomati trovano occupazione stabile e coerente con il percorso di studi. ISIS Ponti di Gallarate: Si distingue nel settore meccanico e meccatronico, offrendo agli studenti prospettive lavorative solide.

Istituti Professionali

IPSSAR di Gallarate (Enogastronomia e Ospitalità): Si evidenzia per l’altissima percentuale di occupati a due anni dal diploma, con ruoli spesso coerenti con il titolo di studio.

(Enogastronomia e Ospitalità): Si evidenzia per l’altissima percentuale di occupati a due anni dal diploma, con ruoli spesso coerenti con il titolo di studio. CFP Enaip Lombardia di Busto Arsizio: Brilla nella formazione per il settore dei servizi e dell’industria, con risultati eccellenti nell’inserimento immediato nel mondo del lavoro.

Indirizzo dei Servizi

Istituto De Filippi di Varese : Si posiziona al primo posto per coerenza tra studi e lavoro, confermando la sua eccellenza nell’indirizzo alberghiero e dei servizi. Gli studenti trovano lavoro in ruoli strettamente legati alla loro formazione, raggiungendo alti tassi di soddisfazione lavorativa.

: Si posiziona al primo posto per coerenza tra studi e lavoro, confermando la sua eccellenza nell’indirizzo alberghiero e dei servizi. Gli studenti trovano lavoro in ruoli strettamente legati alla loro formazione, raggiungendo alti tassi di soddisfazione lavorativa. ISIS Edith Stein di Gavirate : È tra le scuole leader per la coerenza tra titolo di studio e occupazione. Gli studenti trovano lavoro in breve tempo, soprattutto nei settori del commercio e dei servizi alla persona.

: È tra le scuole leader per la coerenza tra titolo di studio e occupazione. Gli studenti trovano lavoro in breve tempo, soprattutto nei settori del commercio e dei servizi alla persona. CFP InCom di Luino: Si distingue per i risultati nei servizi commerciali, formando diplomati richiesti sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione.

