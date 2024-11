In Senato si spacca la maggioranza: non passa l’abbassamento del Canone Rai, Candiani: “C’è chi cerca di ridurre i costi per le famiglie e chi no”

L’emendamento della discordia sull’abbassamento del Canone Rai ha spaccato la maggioranza e si rifà ad un’iniziativa portata avanti dalla Lega del tutto simile a quella del disegno di legge depositato dal deputato varesino Stefano Candiani.

L’”incidente” parlamentare è avvenuto questa mattina in Senato quando in commissione Bilancio i due parlamentari di Forza Italia hanno votato insieme alle opposizioni contro l’emendamento della Lega che chiedeva di prorogare, anche nel 2025, la riduzione del contributo per la tv pubblica, da 90 a 70 euro.

La maggioranza si è fermata a dieci sì, insufficienti per far passare l’emendamento.

Sul tema c’è uno scontro politico che incide soprattutto sulla tenuta della maggioranza e che riguarda con tutta evidenza gli interessi attorno alla raccolta pubblicitaria del sistema radiotelevisivo italiano.

Salvini ha commentato: “Stiamo lavorando per abbassare le tasse, il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale. Abbassare il costo del canone è da sempre un obiettivo non della Lega ma del centrodestra. Forza Italia non vuole abbassare? Mi spiace, non per la Lega ma per gli italiani”.

A rincarare la dose ci pensa Stefano Candiani, il deputato varesino del Carroccio estensore del disegno di legge che vuole riformare il canone Rai: “C’è chi cerca di ridurre i costi per i cittadini, cercando di avvantaggiare un sistema di radiotelevisivo pubblico fondato sulla qualità sul prodotto e non sulla spesa, e chi no perché valuta altri interessi”.