Più pubblicità e meno canone, la proposta di Candiani per riformare il finanziamento della Rai

Il deputato leghista Stefano Candiani ha presentato una nuova proposta di legge per riformare il sistema di finanziamento della RAI. La proposta, composta da due articoli, mira ad aumentare i limiti di affollamento pubblicitario della rete televisiva pubblica, consentendo una maggiore raccolta di fondi attraverso gli spot pubblicitari.

Dettagli della Proposta

La proposta di legge intende incrementare la quota di pubblicità giornaliera permessa su ciascun canale RAI al 7% tra le 6:00 e le 18:00 e tra le 18:00 e le 24:00, e al 12% per ogni ora, con un’eventuale eccedenza di non oltre l’1% recuperabile nell’ora antecedente o successiva. Questa modifica secondo il deputato tradatese è progettata per aumentare le entrate pubblicitarie di circa 100 milioni di euro, portandole complessivamente a poco meno di 600 milioni di euro all’anno.

Riduzione Progressiva del Canone

Una delle misure chiave della proposta è la riduzione progressiva del canone RAI del 20% all’anno, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Secondo il prospetto di Candiani il fabbisogno finanziario risultante dalla riduzione del canone sarà coperto attraverso una revisione del sistema delle imposte indirette e dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva.