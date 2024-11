Incendio a Gavirate, il sindaco Parola: “Nessun pericolo ma tenete le finestre chiuse”

L’incendio che ha colpito Gavirate e che ha distrutto una struttura che custodiva centinaia di rotoballe di fieno, provocando un vasto rogo, ha richiesto un intervento esteso da parte dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate sabato 9 novembre e, vista l’intensità del fuoco e il materiale coinvolto, le operazioni di spegnimento sono davvero impegnative.

Il sindaco, Massimo Parola, con un post su facebook ha rassicurato i cittadini dichiarando che non ci sono pericoli per la salute, ma ha consigliato di tenere porte e finestre chiuse per ridurre l’ingresso di fumo nelle abitazioni. “I lavori di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco dureranno ore, forse giorni, ma non c’è pericolo per la salute. Si consiglia di tenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni unicamente per evitare la diffusione del fumo e della polvere nei locali domestici. La viabilità è stata ripristinata e il passaggio sulla pista ciclabile è consentito”.