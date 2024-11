Individuati i sospettati per l’incendio del fienile di Gavirate

Svolta clamorosa nelle indagini per l’incendio del fienile di Gavirate, in frazione Voltorre, dove domenica notte sono andate in fumo 750 rotoballe di fieno, causando un danno di migliaia di euro: allo stato attuale vi sono tre minori identificati nei giorni scorsi e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.

Le indagini dei vigili del fuoco di Varese sull’origine del rogo sono proseguite in parallelo con quelle condotte dalle forze dell’ordine, le quali, utilizzando metodi tradizionali, sono riuscite a ricostruire i pezzi di un puzzle che ha portato a risultati concreti nella giornata di mercoledì.

Ferma restando la doverosa presunzione di innocenza, è stata trasmessa una comunicazione di notizia di reato alla Procura dei Minorenni di Milano, dopo il riconoscimento di tre giovanissimi effettuato nei giorni scorsi dalla stazione dei carabinieri di Gavirate (Compagnia di Varese), in collaborazione con le attività d’indagine svolte dalla polizia locale di Gavirate.