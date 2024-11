Il grazie dopo l’incendio di Gavirate: “Abbiamo il cuore un po’ scalfito, ma siamo agricoltori e non molliamo”

Nella notte di domenica 10 novembre un incendio ha colpito un’azienda agricola di Gavirate causando ingenti danni e mandando a fuoco 750 rotoballe di fieno. Un colpo durissimo per chi vive di agricoltura e che ora cerca di guardare avanti. La famiglia Talamona ha pubblicato delle righe di ringraziamento per chi è stato loro vicino nelle ultime ore, dando una mano e sostenendo come possibile.

Era tutto più bello quest’estate, quando sotto il sole cocente facevamo provviste per l’inverno, con la solita tenacia che contraddistingue i Talamona. La notte del 10 novembre, invece, ci siamo trovati lì, con occhi increduli, a vedere andare in fumo tutto il lavoro di un anno di grandi fatiche, rinunce e soddisfazioni.

Agricoltura e allevamento sono la nostra vita, fin dalla nascita e lo saranno per sempre.

Vogliamo ringraziare di vero cuore tutti i nostri amici e colleghi che nel cuore della notte sono accorsi per darci una mano indispensabile. L’amministrazione comunale di Gavirate, che è venuta più volte in azienda, e tutte le associazioni del territorio che si stanno attivando per aiutarci. I vigili del fuoco, al lavoro da due giorni, sono intervenuti tempestivamente e con grande professionalità. Preziosi amici ci stanno portando in azienda alcuni balloni di fieno. Ci hanno raggiunto perfino ragazzi con i loro risparmi da donarci, e questo ci fa capire che forse questo mondo non è ancora perduto. Ringraziamo anche chi ci sta criticando: ci hanno permesso di fare una valutazione, darci una pacca sulla spalla e rassicurarci che il nostro lavoro è stato fatto col cuore, nel migliore dei modi. Lasciamo che la gente parli. Purtroppo, non si può discutere con l’ignoranza.

Una cara amica ha aperto una raccolta fondi per poter garantire il foraggio per l’inverno ai nostri animali. Un piccolo gesto per riportare un sorriso in mezzo a questo fumo che avvolge Gavirate e provincia è prezioso. Link alla raccolta fondi

Ringraziamo anche Notizie Locali e Trattoristi Varesini, che sono stati di grande aiuto nel divulgare le nostre richieste di sostegno.

Abbiamo il cuore un po’ scalfito, ma siamo agricoltori e non molliamo mai! Rinasceremo con qualche graffio in più ma più forti di prima! Siamo sinceramente commossi per tutta la solidarietà che ci state dimostrando. “Grazie è una parola che riassume mille sentimenti.”