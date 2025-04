Lorenzo Luini al Chiostro di Voltorre presenta “La vita ai margini”

Dal 7 al 13 aprile 2025 Comieco promuove la quinta edizione della Paper Week, il più grande evento “diffuso” di formazione e informazione su carta, cartone e il loro riciclo. Anche questa edizione è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia ed è realizzata con la collaborazione di Federazione Carta e Grafica e UNIRIMA.

Nell’ambito del progetto il Chiostro di Voltorre presenta la mostra “La vita ai margini” di Lorenzo Luini con la collaborazione poetica di Sandro Sardella, inaugurazione lunedì 7 aprile ore 18.

«Coperte cartoni e silenzi. Gli strati di coperte fin sopra la testa, i cartoni posati a terra, per attutire un po’ il freddo che diventa di giorno in giorno più pungente, qualche sacchetto vicino e resti di cibo. – Scrive Sandro Sardella in catalogo – I senzatetto se ne stanno per lo più in centro, a volte appartati, talvolta in vista, forse perché il centro dà un po’ di sicurezza, magari è qualche grado più caldo rispetto alle aree verdi, agli stabili abbandonati e umidi. Stendono i cartoni, qui è la loro abituale dimora, arrivano attorno alle 21 della sera, si creano il loro spazio e poi si coprono con strati di coperte, si mettono a riposare e rimangono immobili tutta la notte, al mattino non ci sono già più. Di

giorno si vanno a lavare a qualche fontana, poi cercano altre dimore per passare la giornata, leggono, scrivono, elemosinano una monetina per sfamarsi…finché arriva di nuovo sera.»