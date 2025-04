Due giorni di regate sul lago a Gavirate: 700 equipaggi in acqua

Fine settimana ricco di canottaggio a Gavirate dove tra sabato 5 e domenica 6 aprile va in scena il Meeting Interregionale Nord, un evento centrale per la stagione azzurra del Canottaggio giovanile visto che funge anche come prova di selezione per gli impegni delle nazionali giovanili.

La manifestazione organizzata dalla Canottieri Gavirate – che servirà anche a inaugurare la nuova torretta di arrivo – è di quelle dai grandi numeri: in totale, sono 97 le società in gara, con poco meno di 700 equipaggi e 1.122 atleti fisici pronti a darsi battaglia. Nelle specialità selettive Under 19 sono 63 i singoli maschili e 34 quelli femminili, 35 i due senza maschili e 22 quelli femminili: in tutto 210 tra atleti ed atlete a caccia della maglia azzurra, per il quale sono disponibili 48 posti.

La Canottieri Gavirate schiera la bellezza di 88 atleti, primeggiando in questa graduatoria sui 57 della SC Varese ed i 44 della SC Amici del Fiume. Raggiungono quota 30 invece AC Monate (38), CUS Pavia (34), SC Firenze e CC Saturnia (33), SC Lario e Rowing Club Genovese (30). Il club padrone di casa spicca anche per il totale di equipaggi iscritti alla regata, 47, davanti sempre alla vicina SC Varese che ne schiera 30, mentre sono 21 quelli iscritti da SC Lario e CC Saturnia, 20 invece per la SC Armida.

Tra gli Under 19, nel singolo femminile troviamo due reduci del Mondiale di categoria dello scorso anno come la campionessa mondiale in carica del quattro di coppia Valentina Mascheroni (SC Menaggio) e Viola Della Bella (SC Varese). Battaglia anche nel due senza femminile, con in gara, sempre dalla rassegna iridata in Canada dell’anno scorso, le campionesse mondiali del quattro con Carolina Cassani e Letizia Martorana (SC Lario), il bronzo iridato dell’otto Matilde Orsetti (SC Arno), e poi Giorgia Canale (SC Caprera). Sia nel singolo che nel due senza femminile, troviamo in gara anche moltissime atlete in azzurro alla Coupe de la Jeunesse 2024, decise a fare il salto di qualità nel 2025.

Stesso discorso anche tra i maschi. Nel singolo, guida la truppa il campione mondiale del quattro senza Giovanni Paoli (SC Firenze), e con lui l’argento del quadruplo Pietro Zampaglione (SC Armida), il campione mondiale del due senza PR3 Igor Zappa (Moltrasio) e specialisti del beach sprint come i plurimedagliati mondiali del doppio Pasquale Tamborrino (CC Barion) e Leonardo Bellomo (CUS Bari). Nel due senza, spiccano i nomi del vicecampione del mondo del quattro con Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi) e del plurimedagliato iridato beach sprint Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing). Anche nelle gare maschili, sono presenti a pioggia atleti della Coupe 2024, pronti a giocarsi le proprie carte per salire un ulteriore gradino. Non mancheranno infine altri nomi di interesse del canottaggio nazionale, anche nelle altre categorie. Uno su tutti: Linda De Filippis (Marina Militare-Gavirate), azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nell’otto femminile.